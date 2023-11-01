Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες εξετάζουν «σειρά πιθανών συνδυασμών» για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας στην περίπτωση που η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς εκδιωχθεί από την εξουσία, δήλωσε χθες, Τρίτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Μιλώντας στην Επιτροπή Πιστώσεων της Γερουσίας - στη διάρκεια μιας συνεδρίασης που διακόπηκε πολλές φορές από τις φωνές των διαδηλωτών που ζητούσαν να «σώσετε τα παιδιά της Γάζας» - ο Μπλίνκεν επεσήμανε ότι η Χαμάς δεν μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά πρόσθεσε ότι αυτό δεν επιθυμεί να το πράξει ούτε το Ισραήλ.

Τα σενάρια για το μέλλον του παλαιστινιακού θύλακα

Μεταξύ των δύο αυτών επιλογών «υπάρχει μια σειρά ενδεχόμενων συνδυασμών τους οποίους εξετάζουμε πολύ προσεκτικά αυτή τη στιγμή εμείς, όπως και άλλες χώρες», εξήγησε ο Αμερικανός υπουργός.

«Σε κάποια δεδομένη στιγμή, αυτό που θα είχε περισσότερο νόημα θα ήταν μια αποτελεσματική και αναζωογονημένη Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης και, τελικά, της ασφάλειας της Γάζας», εκτίμησε ο Μπλίνκεν.

Αν η Παλαιστινιακή Αρχή δεν μπορεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας, «τότε υπάρχουν άλλες προσωρινές διευθετήσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν έναν αριθμό άλλων χωρών της περιοχής. Μπορεί να περιλαμβάνουν διεθνείς υπηρεσίες οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο στη διακυβέρνηση όσο και στην ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η Ουάσινγκτον συνομιλεί με το Ισραήλ και άλλες χώρες στην περιοχή για το πώς θα κυβερνηθεί ο παλαιστινιακός θύλακας στην περίπτωση που το Ισραήλ νικήσει στο πεδίο της μάχης, ωστόσο δεν έχει προκύψει ακόμη κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται από τις δύο χώρες είναι το ενδεχόμενο ανάπτυξης στη Γάζα μια πολυεθνικής δύναμης, στην οποία θα συμμετέχουν και Αμερικανικά στρατεύματα, ή την προσωρινή ανάληψη της εποπτείας του παλαιστινιακού θύλακα από τον ΟΗΕ, μετέδωσε χθες το Bloomberg.

Απαντώντας στο δημοσίευμα ο Λευκός Οίκος επεσήμανε ότι δεν συζητείται ούτε εξετάζεται η αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Γάζα στο πλαίσιο ειρηνευτικής δύναμης.

Ξανά στη Μέση Ανατολή ο Μπλίνκεν

Κάποιοι από τους συμβούλους του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ανησυχούν για το γεγονός ότι, αν και το Ισραήλ ενδέχεται να καταρτίσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο για να επιφέρει μόνιμο πλήγμα στη Χαμάς, ακόμη δεν έχει διαμορφώσει μια στρατηγική αποχώρησης.

«Είχαμε πολύ προκαταρκτικές συζητήσεις για το πώς μπορεί να είναι το μέλλον της Γάζας», δήλωσε ο Μάθιου Μίλερ εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσθέτοντας ότι μελλοντικά το θέμα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο διπλωματικών συζητήσεων.

Ο Μπλίνκεν θα μεταβεί στο Ισραήλ την Παρασκευή, στο πλαίσιο της δεύτερης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Εκεί «θα συναντηθεί με αξιωματούχους της ισραηλινής κυβέρνησης και θα πραγματοποιήσει και άλλες επισκέψεις στην περιοχή», δήλωσε ο Μίλερ χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Στα μέσα Οκτωβρίου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε ήδη πραγματοποιήσει μια μαραθώνια περιοδεία στην περιοχή, επισκεπτόμενος δύο φορές το Ισραήλ.

Εξάλλου ο Μπλίνκεν συνομίλησε τηλεφωνικά χθες με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, στον οποίο επανέλαβε την αμερικανική στήριξη στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, ζητώντας ωστόσο από τη χώρα να λάβει «μέτρα για να περιορίσει τις βλάβες που προκαλούνται στους αμάχους», επεσήμανε σε ξεχωριστή του ανακοίνωσε ο Μίλερ.

Το Ισραήλ αναπτύσσει πυραυλοφόρες κορβέτες στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς αυξάνονται οι περιφερειακές εντάσεις

Ισραηλινές πυραυλοφόρες κορβέτες αναπτύχθηκαν σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, έπειτα από επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone), την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης.

Εικόνες που κοινοποιήθηκαν από τον στρατό φαίνεται να δείχνουν κορβέτες Saar να περιπολούν κοντά στο λιμάνι της Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο το Ισραήλ αντιμετωπίζει ως νέο μέτωπο, καθώς ο πόλεμός του κατά της Χαμάς στη Γάζα προκαλεί αντίποινα από δυνάμεις ευθυγραμμιζόμενες με το Ιράν και φίλα προσκείμενες στη Χαμάς σε άλλα μέρη της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

