Ο Nemo από την Ελβετία, μεγάλο φαβορί από την αρχή του διαγωνισμού είναι και ο νικητής του 68ου διαγωνισμού της Eurovision συγκεντρώνοντας 591 πόντους.

Ο 24χρονος non binary Ελβετός τραγουδιστής κατάφερε με το τραγούδι του «The Code» που συνδύαζε hip hop και όπερα να κλέψει τις εντυπώσεις σε συνδυασμό με την ανατρεπτική του εμφάνιση πάνω στην σκηνή και τα εντυπωσιακά εφέ.

Το «The Code» που ερμήνευσε αφορά όπως ο ίδιος δηλώσει στο δικό του ταξίδι που ξεκίνησε όταν κατάλαβε ότι δεν είμαι ούτε άνδρας ούτε γυναίκα. O Nemo Mettler, ανακοίνωσε τον περασμένο Νοέμβριο με ένα άρθρο του στην SonntagsZeitung ότι αυτοπροσδιορίζεται ως μη δυαδικό άτομο.

Γεννημένος στις 3 Αυγούστου 1999 στο Biel/Bienne της Ελβετίας ο Nemo είναι ράπερ, τραγουδιστής και μουσικός. Επιπλέον, παίζει βιολί, πιάνο και ντραμς. Επί του παρόντος, το Nemo έχει υπογράψει συμβόλαιο με την ελβετική εταιρεία Bakara Music. Στη δεύτερη σεζόν του «Masked Singer Switzerland», το Nemo αποκαλύφθηκε ως πάντα αφού τερμάτισε στην 5η θέση.

Από το 2015, το Nemo είναι ενεργό στη μουσική βιομηχανία και έχει κυκλοφορήσει πολλά Extended Plays (EP) και singles. Το πρώτο του EP «Clownfisch» κυκλοφόρησε στις 23 Ιουνίου 2015 και έφτασε μέχρι την 95η θέση στα ελβετικά μουσικά charts. Το single με την υψηλότερη επίδοση στα charts του Nemo μέχρι σήμερα είναι το τραγούδι τους «Du» του 2017, το οποίο έφτασε στο νούμερο τέσσερα και έγινε πλατινένιο στα ελβετικά charts.

Το Nemo έχει κερδίσει επίσης πολλά βραβεία. Το 2017, έλαβε το βραβείο Energy Music Award για τον καλύτερο Ελβετό καλλιτέχνη και το βραβείο Prix Walo για πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη. Επί του παρόντος, ο Nemo έχει πέντε ελβετικά μουσικά βραβεία στο όνομά του: ένα το 2017 για το καλύτερο ταλέντο και τέσσερα το 2018 για το καλύτερο ανδρικό σόλο σχήμα, το καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο σχήμα, το καλύτερο ζωντανό σχήμα και την καλύτερη επιτυχία για το τραγούδι «Du».

