Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ χθες, Τρίτη, στο Παρίσι και τραυμάτισαν σοβαρά μια γυναίκα, η οποία είχε μιλήσει απειλητικά και φωνάξει «Αλλάχ Ακμπάρ» μέσα σε συρμό του προαστιακού, μέσα σε πλαίσιο εντάσεων στη Γαλλία έπειτα από μια επίθεση στη βόρεια πόλη Αράς και τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η γυναίκα αυτή, ηλικίας 38 ετών, είχε ήδη συλληφθεί τον Ιούλιο του 2021 από τους στρατιωτικούς της επιχείρησης Sentinelle (Φρουρά). «Ντυμένη με ένδυμα που κάλυπτε πλήρως το κεφάλι και το σώμα» και κρατώντας ένα «κατσαβίδι», πρόφερε «λόγια θρησκευτικού χαρακτήρα» έχοντας «απειλητική στάση», εξήγησε στη συνέχεια ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Λοράν Νουνιέζ.

Η γυναίκα τέθηκε υπό κράτηση και διαπιστώθηκε πως πάσχει από «ψυχιατρικές διαταραχές», πρόσθεσε.

Η 38χρονη δεν είχε φάκελο για ριζοσπαστικοποίηση, αντίθετα απ' ό,τι είχαν πει αρχικά αστυνομικές πηγές.

Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί από τηλεφωνήματα επιβατών, οι οποίοι έκαναν λόγο για μια γυναίκα ντυμένη με «πέπλο που την καλύπτει πλήρως» και η οποία «διατύπωνε απειλές» μέσα στο τρένο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας.

«'Θα περάσετε όλοι από εκεί!', 'Αλλάχ Ακμπάρ!', 'Μπουμ'», είπε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες τους οποίους επικαλέσθηκε ο Λοράν Νουνιέζ.

Η αστυνομία εντόπισε στη συνέχεια τη γυναίκα στο σταθμό Bibliothèque François Mitterrand στο νοτιοανατολικό Παρίσι, ο οποίος εκκενώθηκε.

Οι αστυνομικοί της «ζήτησαν να καθήσει στο έδαφος», εξήγησε ο αρχηγός της αστυνομίας. Όμως η γυναίκα σηκώθηκε και «κατευθύνθηκε προς τους αστυνομικύς».

Εκείνοι την κάλεσαν τότε να σταματήσει, ζητώντας της να μην κινηθεί και να τους δείξει τα χέρια της για να επιβεβαιώσουν πως δεν κρατούσε όπλο, αλλά η γυναίκα αρνήθηκε να υπακούσει, συνέχισε ο Νουνιέζ.

Την πυροβόλησαν 8 φορές

Δύο αστυνομικοί πυροβόλησαν τότε οκτώ φορές, διευκρίνισε η εισαγγελία, η οποία είχε αρχικά κάνει λόγο για ένα μόνο πυροβολισμό από έναν αστυνομικό.

Η γυναίκα τραυματίσθηκε από δύο σφαίρες στην κοιλιά, «υποβλήθηκε σε επέμβαση και εξακολουθεί να βρίσκεται στην ανάνηψη», διευκρίνισε χθες, Τρίτη, το βράδυ η εισαγγελία.

Έπειτα από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι δεν είχε επάνω της ούτε εκρηκτικά ούτε όπλο, δήλωσε η αστυνομική πηγή.

«Η έρευνα στην κατοικία της δεν έχει αποκαλύψει στο στάδιο αυτό στοιχεία που να δημιουργούν φόβους για ριζοσπαστικοποίηση εκ μέρους της», επισήμανε χθες το βράδυ η εισαγγελία, υπογραμμίζοντας πως «ήταν εξάλλου γνωστή για διαταραχές τύπου σχιζοφρένειας, για τις οποίες ακολουθεί μια θεραπεία».

Έχουν αρχίσει δύο έρευνες. Η μία, την οποία έχει αναλάβει η δικαστική αστυνομία του Παρισιού, γίνεται για «διατύπωση θανατικών απειλών και πράξη εκφοβισμού υπαλλήλου της κρατικής εξουσίας».

Την άλλη έρευνα έχει αναλάβει η Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας (IGPN), η αστυνομία των αστυνομικών δυνάμεων, και αφορά τους πυροβολισμούς εκ μέρους των αστυνομικών, όπως συμβαίνει όταν αστυνομικός κάνει χρήση του όπλου του.

Μετά την κατάθεσή τους χθες, Τρίτη, το βράδυ, ο συνήγορός τους δήλωσε πως είναι «πολύ γαλήνιος» όσον αφορά τα επακόλουθα, καθώς οι πελάτες τους το μόνο που έκαναν ήταν «να εκπληρώσουν το καθήκον τους έναντι μιας σοβαρής απειλής», λόγω των συνθηκών, αλλά και των πληροφοριών που είχαν.

Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα μέσα σ' ένα πλαίσιο εντάσεων στη Γαλλία, εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς και μετά το φόνο του εκπαιδευτικού Ντομινίκ Μπερνάρ στις 13 Οκτωβρίου στο Αράς από ένα νέο ο οποίος είχε φάκελο για ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

