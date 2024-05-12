Έφυγε από τη ζωή ο πρώτος αποδέκτης ενός γενετικά τροποποιημένου νεφρού από χοίρο περίπου δύο μήνες αργότερα, με το νοσοκομείο που πραγματοποίησε τη χειρουργική επέμβαση να λέει ότι δεν είχε καμία ένδειξη ότι ο θάνατός του οφείλεται στην μεταμόσχευση.

Ο Ρίτσαρντ "Ρικ" Σλέιμαν υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού στο γενικό νοσοκομείο της Μασαχουσέτης τον περασμένο Μάρτιο σε ηλικία 62 ετών. Οι χειρουργοί που πραγματοποίησαν την επέμβαση ήταν αισιόδοξοι ότι ο νεφρός του χοίρου θα είχε διάρκεια για τουλάχιστον δύο χρόνια. Ωστόσο, χθες Σάββατο, η οικογένειά του και το νοσοκομείο που πραγματοποίησε την επέμβαση επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Σλέιμαν.

Η ομάδα μεταμοσχεύσεων στο νοσοκομείο της Μασαχουσέτης ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι λυπάται βαθιά και εξέφρασε συλλυπητήριά της στην οικογένεια του 62χρονου.

Ο Σλέιμαν ήταν ο πρώτος ζωντανός άνθρωπος που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Προηγουμένως, νεφρά χοίρου είχαν μεταμοσχευθεί προσωρινά σε εγκεφαλικά νεκρούς λήπτες ως πείραμα. Δύο άνδρες έλαβαν μεταμόσχευση καρδιάς από χοίρους, αν και πέθαναν και οι δύο μετά από αρκετούς μήνες.

Ο Σλέιμαν υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού το 2018, αλλά από πέρυσι ξεκίνησε και πάλι την αιμοκάθαρση, κάτι που σήμαινε πως η μεταμόσχευση απέτυχε. Όταν εμφανίστηκαν επιπλοκές στην αιμοκάθαρση τότε οι γιατροί του πρότειναν τη μεταμόσχευση νεφρού χοίρου.

Σε δήλωσή της, η οικογένεια του Σλέιμαν ευχαρίστησε τους γιατρούς του. «Οι τεράστιες προσπάθειές τους που οδήγησαν την ξενομεταμόσχευση έδωσαν στην οικογένειά μας άλλες επτά εβδομάδες με τον Ρικ και οι αναμνήσεις μας που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα μείνουν στο μυαλό και στην καρδιά μας», ανέφερε η δήλωση.

Όπως είπαν ο Σλέιμαν υποβλήθηκε στην συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση εν μέρει για να δώσει ελπίδα στους χιλιάδες ανθρώπους που πρέπει να προβούν σε μεταμόσχευση για να καταφέρουν να μείνουν στη ζωή. «Ο Ρικ πέτυχε αυτόν τον στόχο και η ελπίδα και η αισιοδοξία του θα διαρκέσουν για πάντα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.