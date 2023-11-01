Δεκάδες ξένοι και άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα έφυγαν σήμερα από τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο μέσω της μεθοριακής διάβασης της Ράφα, η οποία άνοιξε για πρώτη φορά για τη διέλευση ανθρώπων κατά την 26η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται εκεί.

Έως και 500 κάτοχοι ξένων διαβατηρίων θα περάσουν τη Ράφα από τη Γάζα στην Αίγυπτο την Τετάρτη, σύμφωνα με αιγυπτιακή πηγή

Σε αυτούς δόθηκε άδεια να εισέλθουν στον τερματικό σταθμό γύρω στις 09:45 ώρα Ελλάδος μετά την ανακοίνωση από τις αιγυπτιακές αρχές ότι η μεθοριακή διάβαση θα ανοίξει κατ’ εξαίρεσιν για να επιτραπεί και η διέλευση σχεδόν 90 Παλαιστίνιων τραυματιών.

"Μια πρώτη ομάδα κατόχων ξένων διαβατηρίων θα διασχίσει σήμερα τον τερματικό της Ράφα προς την Αίγυπτο", είχε δηλώσει νωρίτερα στο AFP αξιωματούχος των αρχών που είναι αρμόδιες για το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα με τη Γάζα, η οποία βομβαρδίζεται αδιάκοπα από το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου κατά της Χαμάς.



Το Κατάρ φέρεται να μεσολάβησε επιτυχώς για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της τρομοκρατικής ομάδας της Χαμάς, η οποία ελέγχει τη Γάζα, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, δεν υπάρχει συμφωνία για το πόσο θα παραμείνει ανοιχτή η διάβαση.

Πηγή: ΑΜΠΕ

