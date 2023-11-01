Η δικαιοσύνη της Βραζιλίας στέρησε ξανά χθες Τρίτη από τον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, ματαιώνοντας πρακτικά τα σχέδιά του πρώην αρχηγού του κράτους (2019-2022) να διεκδικήσει την επανεκλογή του.

Όπως προβλέπει απόφαση του Ανώτατου Εκλογοδικείου (TSE), δεν μπορεί να εκλεγεί σε κανένα δημόσιο αξίωμα έως το 2030.

Πρόκειται για τη δεύτερη απόφαση αυτής της φύσης σε βάρος του πρώην προέδρου. Τον Ιούνιο, το δικαστήριο του είχε ήδη επιβάλει στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για οκτώ χρόνια, εξαιτίας της αμφισβήτησης του εκλογικού συστήματος της χώρας κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ο κ. Μπολσονάρου είχε αμφισβητήσει επανειλημμένα την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας στη Βραζιλία, υποστηρίζοντας πως είχε επιτρέψει να γίνει νοθεία, χωρίς να παρουσιάσει ποτέ καμιά απόδειξη. Εξάλλου ουδέποτε αναγνώρισε την ήττα από τον κεντροαριστερό νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Μερικές ημέρες αφού ανέλαβε την εξουσία ο Λούλα, οπαδοί του ακροδεξιού πρώην προέδρου έκαναν έφοδο στις εγκαταστάσεις του ανώτατου ομοσπονδιακού δικαστηρίου, του κοινοβουλίου και της προεδρίας, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, σε ένδειξη απόρριψης του εκλογικού αποτελέσματος.

Η χθεσινή απόφαση αφορούσε υπόθεση «κατάχρησης εξουσίας», καθώς ο πρώην πρόεδρος κατηγορείτο πως χρησιμοποίησε τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο δυο αιώνων από την ανεξαρτησία, την 7η Σεπτεμβρίου 2022, για εκλογικούς σκοπούς.

Το TSE αποφάνθηκε (5-2) πως πράγματι ο κ. Μπολσονάρου διέπραξε κατάχρηση εξουσίας και του επέβαλε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για οκτώ χρόνια και πρόστιμο περίπου 80.000 ευρώ.

Επέβαλε επίσης στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στον υποψήφιο αντιπρόεδρο του κ. Μπολσονάρου, τον Βάλτερ Μπράγκα Νέτου, καθώς και πρόστιμο περίπου 40.000 ευρώ.

Ο δικαστής Αλεσάντρ τζι Μοράις τόνισε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πως υπήρχαν «αδιάσειστες αποδείξεις για κατάχρηση εξουσίας» από πλευράς των κ.κ. Μπολσονάρου και Μπράγκα Νέτου, που «συγχώνευσαν» τα επίσημα καθήκοντά τους με την προεκλογική τους εκστρατεία.

Στις εκδηλώσεις ο τότε πρόεδρος τόνισε σε χιλιάδες οπαδούς του πως έδιναν μαζί «αγώνα εναντίον του κακού» στη Βραζιλία, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στον Λούλα, αντίπαλό του στις εκλογές.

Οι δικηγόροι του πρώην προέδρου αναμένεται να ασκήσουν νέα έφεση, προκειμένου ο Ζαΐχ Μπολσονάρου να μπορέσει να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα το 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

