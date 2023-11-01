Στο Ισραήλ την Παρασκευή ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί το Ισραήλ την Παρασκευή, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ. Συμπλήρωσε ότι το ταξίδι του Μπλίνκεν θα περιλαμβάνει και άλλους σταθμούς σε χώρες της Μέσης Ανατολής, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είχε επισκεφθεί ξανά το Ισραήλ στις 12 Οκτωβρίου και η συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου είχε διαρκέσει σχεδόν οκτώ ώρες. Στο πλαίσιο εκείνης της περιοδείας στη Μέση Ανατολή, ο Άντονι Μπλίνκεν είχε επισκεφθεί επίσης την Ιορδανία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

