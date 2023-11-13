Ισραηλινές δυνάμεις έφτασαν σήμερα στις πύλες του βασικού νοσοκομείου της πόλης της Γάζας, τον πρωτεύοντα στόχο στη μάχη τους για να θέσουν υπό έλεγχο το βόρειο ήμισυ της Λωρίδας της Γάζας, όπου γιατροί δηλώνουν ότι ασθενείς, μεταξύ των οποίων νεογέννητα, πεθαίνουν λόγω της έλλειψης καυσίμων.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της υπό τον έλεγχο της Χαμάς Γάζας Άσραφ Αλ Κίντρα, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο νοσοκομείο αυτό, το Αλ Σίφα, δήλωσε ότι 32 ασθενείς έχουν πεθάνει τις τρεις τελευταίες μέρες, μεταξύ των οποίων τρία νεογέννητα, ως αποτέλεσμα της πολιορκίας του νοσοκομείου και της διακοπής της ηλεκτροδότησής του.

Τουλάχιστον 650 ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα σε αυτό, περιμένοντας απεγνωσμένα να απομακρυνθούν σε κάποιο άλλο νοσηλευτικό κέντρο από τον Ερυθρό Σταυρό ή κάποια άλλη ουδέτερη υπηρεσία. Το Ισραήλ δηλώνει ότι το νοσοκομείο βρίσκεται πάνω από σήραγγες που στεγάζουν αρχηγείο των μαχητών της Χαμάς και ότι αυτοί ευθύνονται για την κατάσταση αυτή, καθώς χρησιμοποιούν ασθενείς ως ανθρώπινες ασπίδες. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα το αρνείται.

"Τα τανκς βρίσκονται μπροστά από το νοσοκομείο. Βρισκόμαστε υπό πλήρη αποκλεισμό. Πρόκειται εντελώς για περιοχή αμάχων. Μόνον για εγκαταστάσεις νοσοκομείου, ασθενείς νοσοκομείου, γιατρούς και άλλους αμάχους που μένουν στο νοσοκομείο. Κάποιος πρέπει να το σταματήσει αυτό", δήλωσε ο χειρουργός του νοσοκομείου Άχμεντ Ελ Μοχαλάλατι τηλεφωνικώς στο Reuters.

"Βομβάρδισαν τις δεξαμενές (νερού), βομβάρδισαν τα πηγάδια, βομβάρδισαν την αντλία οξυγόνου επίσης. Βομβάρδισαν τα πάντα στο νοσοκομείο. Έτσι μετά βίας επιβιώνουμε. Το λέμε σε όλους, το νοσοκομείο δεν είναι πλέον ασφαλές μέρος για την περίθαλψη ασθενών. Κάνουμε κακό στους ασθενείς κρατώντας τους εδώ", πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς Κίντρα δήλωσε ότι ισραηλινό άρμα μάχης βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σταθμευμένο στην πύλη του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τον ίδιο, Ισραηλινοί ελεύθεροι σκοπευτές και drones έβαλαν με πυρά κατά του νοσοκομείου, καθιστώντας αδύνατο για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τους ασθενείς να κινηθούν.

"Είμαστε πολιορκημένοι και βρισκόμαστε μέσα σε έναν κύκλο του θανάτου", πρόσθεσε.

Το Ισραήλ είχε πει στους αμάχους να φύγουν από το νοσοκομείο και στο προσωπικό να μεταφέρει αλλού τους ασθενείς. Επίσης ανακοίνωσε ότι προσπάθησε να απομακρύνει μωρά από την πτέρυγα νεογνών και ότι άφησε στην είσοδο του νοσοκομείου 300 λίτρα καύσιμο για την τροφοδοσία των γεννητριών έκτακτης ανάγκης, αλλά η Χαμάς μπλόκαρε τις προσφορές του.

Ο Κίντρα σημείωσε ότι 300 λίτρα θα παρείχαν ηλεκτρικό ρεύμα στο νοσοκομείο μόνον για μισή ώρα και ότι το Σίφα χρειάζεται 8.000-10.000 λίτρα καυσίμου ημερησίως που θα παραδίδονταν από τον Ερυθρό Σταυρό ή μια διεθνή υπηρεσία. Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι τα 300 λίτρα θα μπορούσαν να έφθαναν για κάποιες ώρες, διότι μόνον η πτέρυγα επειγόντων λειτουργούσε.

Ο χειρουργός Ελ Μοχαλάλατι δήλωσε ότι 8 πρόωρα βρέφη, τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες θα βρίσκονταν σε ατομικές θερμοκοιτίδες, τα έχουν παρατάξει στη σειρά σε μια κλίνη και τα κρατούν ζεστά με ό,τι ρεύμα τους έχει απομείνει.

Μετά τον θάνατο τριών, σύμφωνα με αυτόν, άλλα 36 εξακολουθούσαν να βρίσκονται στη μονάδα νεογνών. "Περιμένουμε ότι θα χάνουμε κι άλλα μέρα με τη μέρα", πρόσθεσε.

Ο υφυπουργός Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα από την πλευρά του τον θάνατο "7 πρόωρων βρεφών" και "27 ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας" από το Σάββατο λόγω της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Ο απολογισμός αυτός δόθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από τον Γιούσεφ Αμπού Ρις, ο οποίος σημείωσε ότι στο Αλ Σίφα έχουν βρει επίσης καταφύγιο "περίπου 20.000 εκτοπισμένοι" και ότι στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου επικεντρώνονται πλέον οι συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χαμάς, τα νοσοκομεία είναι πλέον "εκτός λειτουργίας".

Το Σάββατο το Αλ Σίφα είχε ανακοινώσει ότι 39 πρόωρα βρέφη εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε αυτό και ότι νοσηλευτές τους χορηγούσαν οξυγόνο χειροκίνητα για να τα κρατήσουν στη ζωή. Επίσης γιατρός της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) είχε δηλώσει ότι 17 ασθενείς νοσηλεύονταν στις μονάδες του εντατικής θεραπείας.

Άλλο μεγάλο νοσοκομείο στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, το Αλ Κουντς, έχει επίσης σταματήσει να λειτουργεί. Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι η γύρω περιοχή του σφυροκοπάται από πυρά και κομβόι οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού που εστάλη για να απομακρύνει ασθενείς και προσωπικό δεν είναι σε θέση να φτάσει σε αυτό.

Γιατροί ανήρτησαν στο Διαδίκτυο φωτογραφίες που τους δείχνουν να χειρουργούν υπό το φως κεριών, φακών ή μόνον με το φως από κινητά τηλέφωνα, λόγω της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος στα νοσοκομεία.

Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι πιστεύεται ότι παραμένουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας παρά την ισραηλινή εντολή να φύγουν. Το Ισραήλ προχωρά συχνά σε βομβαρδισμούς και στον νότιο. Υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο ξεχωριστά πλήγματα στη βασική πόλη της νότιας Λωρίδας της Γάζας, τη Χαν Γιούνες. Στο Νοσοκομείο Νάσερ, άνθρωποι με ΙΧ οχήματα έφερναν στο νοσοκομείο τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

"Υπάρχουν άψυχα σώματα κάτω από τα συντρίμμια, χρειαζόμαστε ασθενοφόρα", φώναξε ένας άνδρας.

Τον πόλεμο πυροδότησε αιματηρή επίθεση που εξαπέλυσε στο ισραηλινό έδαφος η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Στην ισραηλινή πλευρά, 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, στην πλειονότητά τους άμαχοι την ημέρα της επίθεσης, ενώ το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απήγαγε στη Γάζα περίπου 240 ομήρους. Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση για να "εξαλείψει" τη Χαμάς και σφυροκοπά αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας, την οποία ελέγχει το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα και η οποία έχει περιέλθει σε καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση.

Στην παλαιστινιακή πλευρά, ο πόλεμος έχει προκαλέσει τον θάνατο 11.180 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, μεταξύ των οποίων 4.609 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.