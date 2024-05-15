Ο Ολλανδός ακροδεξιός πολιτικός Γκερτ Βίλντερς ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τον σχηματισμό μιας δεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού, της οποίας δεν θα είναι πρωθυπουργός ο ίδιος.

«Έχουμε συμφωνία μεταξύ των διαπραγματευτών» είπε ο Βίλντερς, έξι μήνες μετά τη νίκη του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές.

Τα κόμματα που κατέληξαν σε συμφωνία είναι το Κόμμα Ελευθερίας (PVV) του Βίλντερς, το φιλοαγροτικό BBB, το φιλελεύθερο VVD του απερχόμενου πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε και το νέο κόμμα κατά της διαφθοράς NSC.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές ποιος θα αναλάβει την πρωθυπουργία στη θέση του Ρούτε, ο οποίος είναι υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Γενς Στόλτενμπεργκ ως νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ακούγεται ωστόσο ευρέως το όνομα του πρώην υπουργού Παιδείας και Εσωτερικών Ρόναλντ Πλάστερκ, ο οποίος διαδραμάτισε και ρόλο-κλειδί στις διαπραγματεύσεις.

Τα κόμματα θα πρέπει τώρα να συζητήσουν τη συμφωνία με τις κοινοβουλευτικές ομάδες τους που θα δώσουν και την τελική έγκριση. Τον Μάρτιο είχαν συμφωνήσει να σχηματίσουν μια εν μέρει τεχνοκρατική κυβέρνηση, με το 50% των υπουργών της να είναι πολιτικοί και το υπόλοιπο 50% να προέρχονται εκτός της πολιτικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

