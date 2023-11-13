«Δεν έχουμε επαφή μαζί του εδώ και καιρό»: Η σύζυγος του Ισραηλινού προέδρου αποκαλύπτει ότι γιος της πολεμά στη Γάζα

Η σύζυγος του προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ αποκάλυψε ότι ένας από τους γιους τους είναι μεταξύ των εκατοντάδων χιλιάδων Ισραηλινών που κλήθηκαν να πολεμήσουν στη Λωρίδα της Γάζας.



«Δεν έχουμε καμία επαφή μαζί του εδώ και αρκετό καιρό, αλλά έχουμε ελπίδες», δήλωσε μάλιστα η Μικάλ Χέρτζογκ, στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kan.

Πηγή: skai.gr

Δεν διευκρίνισε ποιος από τους τρεις γιους του ζευγαριού είναι στη Γάζα.Στη Γάζα βρίσκονται πάνω από 100.000 Ισραηλινοί στρατιώτεσύμφωνα με προηγούμενα στοιχεία.

