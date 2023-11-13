Οι 27 χώρες της ΕΕ, με κοινή δήλωσή τους για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ζητούν «άμεσες παύσεις» των εχθροπραξιών και τη δημιουργία «ανθρωπιστικών διαδρόμων» , μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης χωρητικότητας στα συνοριακά περάσματα και μέσω μιας ειδικής θαλάσσιας οδού, έτσι ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να μπορεί να φτάσει με ασφάλεια στον πληθυσμό της Γάζας.

Αυτό τόνισε σήμερα ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας δήλωσε «ικανοποιημένος» που και οι 27 χώρες της ΕΕ κατάφεραν να καταλήξουν σε μια «κοινή δήλωση» χθες, Κυριακή, το βράδυ - κάτι το οποίο, όπως είπε, ήταν «δύσκολο» να επιτευχθεί, λαμβανομένου υπόψη του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο ψήφισαν οι χώρες της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη πριν από δύο εβδομάδες. «Εργάστηκα όλο το σαββατοκύριακο για να παρουσιάσουμε μια ενωμένη προσέγγιση», ανέφερε ο Ζ. Μπορέλ.

Ειδικότερα, ο Μπορέλ είπε ότι σε αυτήν την κοινή δήλωσή τους οι χώρες της ΕΕ ζητούν «άμεσες παύσεις» των εχθροπραξιών και τη δημιουργία «ανθρωπιστικών διαδρόμων» για να αντιμετωπιστεί η «δεινή κατάσταση» στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι «27» ζητούν επίσης από το Ισραήλ να επιδείξει τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση για να εξασφαλίσει την προστασία των αμάχων.

Παράλληλα καταδικάζουν τη Χαμάς, που χρησιμοποιεί τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας και τα νοσοκομεία ως «ανθρώπινη ασπίδα», και εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και ειδικότερα για τα νοσοκομεία.

«Η Γάζα χρειάζεται περισσότερη βοήθεια σε νερό, τρόφιμα και καύσιμα», δήλωσε ο Ζ. Μπορέλ, σημειώνοντας ότι η βοήθεια αυτή βρίσκεται στα σύνορα με την Αίγυπτο και περιμένει το πράσινο φως για να περάσει μέσα στον πολιορκημένο θύλακα.

Εξάλλου, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν σήμερα και πάλι για τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας\, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και θα συνομιλήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Ουκρανό ομόλογό τους Ντμίτρο Κουλέμπα. «Η στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία συνεχίζεται με τη στρατιωτική υποστήριξη να έχει φτάσει τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ - το μεγαλύτερο ποσό που έχει ποτέ συμφωνηθεί», τόνισε ο Ζ. Μπορέλ.

Τέλος, οι Υπουργοί Εξωτερικών θα έχουν μια ξεχωριστή συνεδρίαση με τους ομολόγους τους από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθούν οι πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διεύρυνση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.