Το Νοσοκομείο Αλ Γκουντς στην πόλη της Γάζας περιορίζει τις περισσότερες από τις δραστηριότητές του εν μέσω έλλειψης καυσίμων για να εξασφαλίσει ελάχιστες υπηρεσίες τις επόμενες ημέρες, ανέφερε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS) σε δήλωσηή της σήμερα, Τετάρτη.

«Το νοσοκομείο αντιμετωπίζει πολύ σοβαρή έλλειψη καυσίμων και αναμενόταν να ξεμείνει από καύσιμα σήμερα», ανέφερε η δήλωση.

Η κύρια γεννήτρια του νοσοκομείου έχει απενεργοποιηθεί και το νοσοκομείο λειτουργεί με μια μικρή γεννήτρια προσθέτει η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Το νοσοκομείο έχει κλείσει τη χειρουργική του πτέρυγα, την μαγνητική τομογραφία και την ιατρική απεικόνιση, καθώς και το εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου, ανέφερε η δήλωση. Κάθε κτίριο του νοσοκομείου λαμβάνει τώρα δύο ώρες ηλεκτρικής ενέργειας την ημέρα μετά τις 5 μ.μ. τοπική ώρα για να διασφαλιστεί ότι οι 14.000 εκτοπισμένοι που στεγάζονται εκεί έχουν αρκετή ενέργεια για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.

«Είναι πλέον αδύνατο για την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο να προμηθευτεί καύσιμα από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε. «Ελπίζει ότι δεν θα αναγκαστεί να κλείσει τελείως το νοσοκομείο Al Quds τις επόμενες ημέρες καθώς εξαντλούνται τα καύσιμα και οι βασικές προμήθειες».

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος απευθύνει επειγόντως έκκληση στις οργανώσεις υγείας και αρωγής να επιτρέψουν ανθρωπιστική βοήθεια, ιατρικές προμήθειες και καύσιμα να φτάσουν στο νοσοκομείο Αλ Γκουντς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.