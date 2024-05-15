Η μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας και οι επιλογές που υπάρχουν βρίσκονται στο επίκεντρο της διαφωνίας τόσο στο εσωτερικό του Ισραήλ όσο και στο εξωτερικό, με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας να καλεί τον Νετανιάχου να «λάβει σκληρές αποφάσεις» καθώς διακυβεύονται τα κέρδη του πολέμου.

Ειδικότερα, σε τηλεοπτική ομιλία, ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, απευθυνόμενος προς τον ισραηλινό πρωθυπουργό πρέπει να λάβει «σκληρές αποφάσεις» για να προωθήσει τη διακυβέρνηση της Γάζας εξαιρώντας τη Χαμάς, επειδή τα κέρδη του πολέμου διαβρώνονται και η μακροπρόθεσμη ασφάλεια του Ισραήλ διακυβεύεται.

Προειδοποιεί επίσης ότι δεν θα συναινέσει σε ενδεχόμενη ισραηλινή πολιτική ή στρατιωτική διακυβέρνηση της Γάζας και ότι η διακυβέρνηση από Παλαιστίνιους, εκτός της Χαμάς, είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου, πρόσθεσε, πρέπει να αποκλείσει δημόσια την ιδέα της συνεχιζόμενης ισραηλινής διακυβέρνησης στη Λωρίδα.

Ώρες αφότου ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα δεν έχουν νόημα έως ότου ηττηθεί η Χαμάς, ο Γκάλαντ διευκρίνισε ότι η αποτυχία εύρεσης αντικαταστάτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα υπονομεύσει τα στρατιωτικά επιτεύγματα του Ισραήλ, καθώς η τρομοκρατική ομάδα καταφέρνει να ανασυνταχθεί και ασκεί πολιτικό έλεγχο.

«Εφόσον η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο της ζωής των πολιτών στη Γάζα, μπορεί να ανοικοδομηθεί και να ενισχυθεί, απαιτώντας έτσι από τον Ισραηλινό Στρατό να επιστρέψει και να πολεμήσει σε περιοχές όπου έχει ήδη επιχειρήσει».

«Πρέπει να διαλύσουμε τις κυβερνητικές ικανότητες της Χαμάς στη Γάζα. Το κλειδί για αυτόν τον στόχο είναι η στρατιωτική δράση και η δημιουργία μιας κυβερνητικής εναλλακτικής στη Γάζα», λέει στην τηλεοπτική του δήλωση.

«Εάν δεν υπάρχει μια τέτοια εναλλακτική, απομένουν μόνο δύο αρνητικές επιλογές: η κυριαρχία της Χαμάς στη Γάζα ή η ισραηλινή στρατιωτική κυριαρχία στη Γάζα», προειδοποίησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας. «Το νόημα της αναποφασιστικότητας είναι η επιλογή μιας από τις αρνητικές επιλογές. Θα διαβρώσει τα στρατιωτικά μας επιτεύγματα, θα μείωνε την πίεση στη Χαμάς και θα σαμποτάρει τις πιθανότητες επίτευξης ενός πλαισίου για την απελευθέρωση των ομήρων», σημείωσε.

Ο Gallant ισχυρίζεται ότι από τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, έθεσε το θέμα της εύρεσης αντικαταστάτη για τη Χαμάς, αλλά δεν εισακούστηκε.

«Το τέλος της στρατιωτικής εκστρατείας πρέπει να συνδυάζεται με πολιτική δράση. Η «ημέρα μετά τη Χαμάς» θα επιτευχθεί μόνο με παλαιστινιακές οντότητες που θα πάρουν τον έλεγχο της Γάζας, συνοδευόμενες από διεθνείς παράγοντες, εγκαθιδρύοντας μια κυβερνητική εναλλακτική στην κυριαρχία της Χαμάς. Αυτό, πάνω απ' όλα, είναι το συμφέρον του κράτους του Ισραήλ», λέει. «Δυστυχώς, αυτό το θέμα δεν τέθηκε προς συζήτηση και, χειρότερα, δεν παρουσιάστηκε καμία εναλλακτική στη θέση του».

Και προσθέτει: «Αναπτύσσεται μια επικίνδυνη τάση που προωθεί την ιδέα της ισραηλινής στρατιωτικής και πολιτικής διακυβέρνησης στη Γάζα».

«Αυτή είναι μια αρνητική και επικίνδυνη επιλογή για το κράτος του Ισραήλ στρατηγικά, στρατιωτικά και από άποψη ασφάλειας», συνεχίζει.

«[Εάν αυτή είναι η απόφαση], η στρατιωτική διακυβέρνηση της Γάζας γίνει η κύρια προσπάθεια ασφάλειας και στρατιωτικής προσπάθειας του Ισραήλ τα επόμενα χρόνια, σε βάρος άλλων λύσεων, το τίμημα θα ήταν αιματοχυσία και θύματα, καθώς και ένα βαρύ οικονομικό τίμημα», λέει ο Γκάλαντ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.