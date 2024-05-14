Σεργκέι Σοϊγκού: Πρώην μετά από 12 χρόνια 

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν προχωρά σε αιφνιδιαστικές αλλαγές στην ηγεσία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, δύο μήνες μετά την επανεκλογή του και λίγες μόλις ημέρες μετά την ορκωμοσία του για την πέμπτη του προεδρική θητεία.

Ο Σεργκέι Σοϊγκού, ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο άνθρωπος που κατά τη Μόσχα έφερε πίσω στην... πατρίδα τη χερσόνησο της Κριμαίας και ο έμπιστος του Ρώσου προέδρου για την κατ' ευφημισμό «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, αποτελεί πλέον παρελθόν από την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της χώρας.

Τη θέση του αναλαμβάνει ένας τεχνοκράτης με ελάχιστη στρατιωτική εμπειρία, καθώς στο επάγγελμα είναι οικονομολόγος. Ονομάζεται Αντρέι Μπελούσοφ και είναι 65 ετών. Ο διορισμός του, κατά τους αναλυτές, στη συγκεκριμένη θέση και τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν αφορά σε τίποτε περισσότερο πέρα από το γεγονός ότι ο κ. Μπελούσοφ έρχεται για να μπορεί η ρωσική αμυντική βιομηχανία να έχει αρκετά χρήματα, ώστε να είναι σε θέση να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα λόγια του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είναι ενδεικτικά: «πλέον στο πεδίο της μάχης όσοι είναι περισσότερο ανοιχτοί στις αλλαγές και περισσότερο ανοιχτοί στη γρήγορη εφαρμογή τους, κερδίζουν».

Τα δυτικά Μέσα Ενημέρωσης προσπαθούσαν, εδώ και καιρό, να μάθουν πώς οι σχέσεις δύο μακροχρόνιων συμμάχων που κάποτε πήγαιναν ακόμη και για ψάρεμα παρέα διαμορφώνονταν, καθώς οι στόχοι της Μόσχας για μία γρήγορη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία που βαφτίστηκε ως «ειδική» απέτυχαν, μιας και ο πόλεμος μετρά σήμερα δύο χρόνια, δύο μήνες και 20 ημέρες.

Αυτή τη στιγμή οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις καταγράφουν κέρδη στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας και συγκεκριμένα στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Σε μόλις λίγες ημέρες, έπειτα από την αιφνιδιαστική χερσαία διασυνοριακή τους επίθεση, οι Ρώσοι κερδίζουν έδαφος σε αυτό το σημείο στον χάρτη με χιλιάδες Ουκρανούς αμάχους να εκκενώνουν τις εστίες τους εσπευσμένα.

Ποιος είναι ο νέος υπουργός Άμυνας

Ο νέος υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι σκληροπυρηνικός υπερασπιστής του ρωσικού έθνους που πιστεύει ότι η χώρα του είναι περικυκλωμένη από εχθρούς.

Με τον Ρώσο πρόεδρο έχει κοινά όπως τους στενούς του δεσμούς με την Εκκλησία της Ρωσίας αλλά και την αγάπη του προς τις πολεμικές τέχνες όπως το καράτε και το σάμπο.

Ο Αντρέι Μπελούσοφ είναι παλιός γνώριμος του Βλάντιμιρ Πούτιν. Εργάστηκε στο πλευρό του ως βοηθός του και υπήρξε το μοναδικό μέλος της οικονομικής ομάδας υποστήριξης του Ρώσου προέδρου στην προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

Ο Σεργκέι Σοϊγκού αντικαθιστά τον - για τους πολλούς - δεξί χέρι του Βλάντιμιρ Πούτιν, επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Νικολάι Πατρούσεφ για τον οποίο όμως κανείς δεν διευκρινίζει ποια θα είναι η νέα του θέση. Άγνωστο επίσης παραμένει εάν στον νέο του ρόλο ο Σοϊγκού θα είναι σημαντικός ή διακοσμητικός.

Η Ρωσία του Πούτιν και η Δύση

Στη Ρωσία όμως οι καιροί και τα πρόσωπα μπορεί να αλλάζουν, αλλά ο πρόεδρος της χώρας μένει εδώ και 24 χρόνια ίδιος, έλεγε πριν από λίγες ημέρες στο ρεπορτάζ του από τη ρωσική πρωτεύουσα ο ανταποκριτής του βρετανικού δικτύου BBC, Στιβ Ρόζενμπεργκ για να συνεχίσει εξηγώντας το πώς ο Βλάντιμιρ Πούτιν προσπαθεί να καλλιεργήσει την εικόνα ενός σύγχρονου αυτοκράτορα, του «Βλαδίμηρου του Μεγάλου».

«Εμείς δεν αρνούμαστε τον διάλογο με τη Δύση. Από εκείνη εξαρτάται: εάν θα συνεχίσει να προσπαθεί να κρατά τη Ρωσία πίσω (...) ή θα ψάξει ένα μονοπάτι προς τη συνεργασία και την ειρήνη», τόνιζε ο πρόεδρος της Ρωσίας στις 7 Μαΐου κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του.

Χθες, όμως, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, που παραμένει στη θέση του - συμπληρώνοντας πλέον σε αυτή 20 χρόνια - προειδοποίησε τη Δύση πως εάν θέλει να πολεμήσει για την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία είναι έτοιμη και την περιμένει.

Έχουν προηγηθεί οι δηλώσεις του προέδρου της Γαλλίας πριν από μερικούς μήνες, όταν αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να σταλούν κάποια στιγμή δυτικά στρατεύματα εκεί ενώ, χθες, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, προειδοποίησε πως «η απερισκεψία του προέδρου Πούτιν μας έχει φέρει πιο κοντά σε μια επικίνδυνη πυρηνική κλιμάκωση από όσο σε οποιαδήποτε στιγμή μετά από την κρίση των πυραύλων της Κούβας».

