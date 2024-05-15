Λόγω της διεξαγωγής αεροπορικών επιδείξεων από το ακροβατικό σμήνος «RED ARROWS» θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της λεωφόρου Ποσειδώνος το Σάββατο (18/5) κατά τις ώρες 10.00΄ - 14.00΄, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Αλεξάνδρου και Νηρηίδων, περιοχής Δήμου Παλαιού Φαλήρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: skai.gr

