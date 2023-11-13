Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας πριν από περίπου δύο εβδομάδες, έχουν πραγματοποιήσει περίπου 4.300 πλήγματα.



Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εκατοντάδες θέσεις εκτόξευσης κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυραύλων και περίπου 300 είσοδοι τούνελ έχουν χτυπηθεί από τις επίγειες δυνάμεις και την Πολεμική Αεροπορία.



Άλλες 3.000 τοποθεσίες που περιείχαν υποδομές της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100 παγιδευμένων κτιρίων και εκατοντάδων κέντρων διοίκησης χτυπήθηκαν, είπαν οι IDF.



Οι IDF δημοσίευσαν νέα πλάνα που δείχνουν στρατεύματα που επιχειρούν στη Γάζα, καθώς και τα πρόσφατα πλήγματα.



Εξάλλου, οι στρατιώτες της Μονάδας του Ισραηλινού Ναυτικού για Υποβρύχιες Αποστολές («Yaltam») εντόπισαν δεκάδες όπλα και στρατιωτικές συσκευές στη θαλάσσια περιοχή της Γάζας από την αρχή του πολέμου.



Κατά τη διάρκεια ερευνών που διεξήγαγε η Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων που χρησιμοποιούσε η Χαμάς στις προσπάθειές της να διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος. Οι προσπάθειες της Χαμάς ματαιώθηκαν από τις δυνάμεις του Ισραηλινού Ναυτικού τόνισε ο ισραηλινός στρατός. Μεταξύ των όπλων και των στρατιωτικών μηχανισμών ήταν εκρηκτικοί μηχανισμοί, ζώνες εκρηκτικών, πυρομαχικά, φουσκωτά σκάφη και άλλα.

Σε συνεργασία με τις ειδικές δυνάμεις της Μονάδας Μάχης Μηχανικής «Yahalom», εξουδετερώθηκαν τα όπλα που ήταν ύποπτα ότι περιείχαν εκρηκτικά.



Από τις 5 Νοεμβρίου, πάνω από 200.000 κάτοικοι της Γάζας έχουν μετακινηθεί νότια μέσω των διαδρόμων εκκένωσης του IDF αναφέρθηκε ακόμα.



Οι IDF συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τους αμάχους της Γάζας να μετακινηθούν προσωρινά νότια για την ασφάλειά τους.

