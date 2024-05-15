Το Ισραήλ χρειάζεται ένα σαφές και συγκεκριμένο σχέδιο για το μέλλον της Γάζας καθώς το κενό εξουσίας θα προκαλέσει χάος, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ , Άντονι Μπλίνκεν.

"Δεν υποστηρίζουμε και δεν θα υποστηρίξουμε μια ισραηλινή κατοχή. Επίσης, φυσικά, δεν υποστηρίζουμε τη διακυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα... Έχουμε δει πού οδήγησε αυτό πάρα πολλές φορές για τον λαό της Γάζας και για το Ισραήλ. Επίσης, δεν μπορεί να υπάρχει αναρχία και ένα κενό που είναι πιθανό να καλυφθεί από το χάος», είπε ο Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο.

Οι δηλώσεις προκάλεσαν την ισραηλινή αντίδραση, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να λέει ότι ο μεταπολεμικός σχεδιασμός ήταν αδύνατος χωρίς να ολοκληρωθεί πρώτα η εξάλειψη της Χαμάς.

Με δήλωσή του, ο Νετανιάχου φάνηκε να αντεπιτίθεται στην κριτική, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται ευθέως στον Μπλίνκεν.

Το Ισραήλ, είπε, αναζήτησε Παλαιστίνιους που δεν είναι ευθυγραμμισμένοι με τη Χαμάς για να αναλάβουν την τοπική διαχείριση της Γάζας, οι οποίοι στη συνέχεια αποθαρρύνθηκαν από τις απειλές για αντίποινα της Χαμάς.

«Όλη η συζήτηση για «την επόμενη μέρα», ενώ η Χαμάς παραμένει ανέπαφη, θα παραμείνουν απλές λέξεις χωρίς περιεχόμενο», είπε ο Νετανιάχου. "Σε αντίθεση με ό,τι υποστηρίζεται, εδώ και μήνες καταβάλλουμε διάφορες προσπάθειες για την επίλυση αυτού του περίπλοκου προβλήματος. Κάποιες από τις προσπάθειες δεν γίνονται γνωστές και είναι καλό που είναι έτσι".

Επικαλούμενος την ευρεία υποστήριξη των Παλαιστινίων στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου είπε, σε μια προφανή αναφορά προς την Παλαιστινιακή Αρχή: «Δεν θα τους επιτρέψουμε να δημιουργήσουν ένα τρομοκρατικό κράτος από το οποίο θα μπορούν να μας επιτεθούν».

Η Ουάσιγκτον και το Ισραήλ συμφωνούν ότι η Χαμάς δεν μπορεί να συνεχίσει να διοικεί τη Γάζα.

Ωστόσο, οι σύμμαχοι διαφωνούν σχετικά με την επιμονή του Ισραήλ για «ολική νίκη » επί της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Ράφα, στο νότιο τμήμα, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προειδοποιήσει ότι μία ευρεία επίθεση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.