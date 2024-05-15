Διέλυσε την Τουρκ Τέλεκομ η Εφές στην πρεμιέρα των playoffs

Επίδειξη ισχύος έκανε η Αναντολού Εφές συντρίβοντας με 99-79 την Τουρκ Τέλεκομ στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων, αλλά και της τουρκικής λίγκας γενικότερα, για τα playoffs.

Ο Ντέρεκ Γουίλις ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα που με 25-5 είχε το καλύτερο ρεκόρ στην regular season, μετρώντας 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 25 στην αξιολόγηση. Ο Σέιν Λάρκιν πρόσθεσε 21 και ο Ντάνιελ Οτούρου 20 πόντους, ενώ 17 είχε ο Ροντρίγκ Μπομπουά.

Από την πλευρά της Τουρκ Τέλεκομ, οι Στέβεν Ίνοκ και Τζέιμς Πάλμερ Τζούνιορ είχαν από 19 πόντους, με τον Ολμπέν Ουλουμπάι να προσθέτει άλλους 18.

Το Game 2 θα γίνει την Παρασκευή στην Άγκυρα και την έδρα της Τουρκ Τέλεκομ.

Δεκάλεπτα: 30-24, 53-41, 80-60, 99-79

