Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συνομίλησε τηλεφωνικά σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, 'Αντονι Μπλίνκεν, και τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε.

Στη συνομιλία των δύο υπουργών Εξωτερικών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και η κατάσταση στην Ουκρανία, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές.

Ο Τούρκος υπουργός τόνισε τη σημασία της εφαρμογής μόνιμης εκεχειρίας στη Γάζα το συντομότερο δυνατό και υπογράμμισε ότι πρέπει να αρθούν τα εμπόδια που εμποδίζουν την έλευση ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Δήλωσε επίσης ότι η επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα είναι απαράδεκτη.

Όσον αφορά την τηλεφωνική συνομιλία Φιντάν - Χανίγε, οι δύο πλευρές συζήτησαν την τελευταία κατάσταση στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Πηγή: skai.gr

