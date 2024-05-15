Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το πρώτο πακέτο βρετανικής ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Λωρίδα της Γάζας που θα παραδοθεί στη νέα προσωρινή προβλήτα που κατασκευάστηκε στις ακτές της περιοχής αναχώρησε σήμερα από την Κύπρο.

Σύμφωνα με το Foreign Office, η βοήθεια περιλαμβάνει σχεδόν 100 τόνους υλικών, συγκεκριμένα 8.400 συσκευασίες κατασκηνωτικού εξοπλισμού. Είναι το πρώτο μέρος ενός συνολικού πακέτου βοήθειας αξίας 2 εκ. λιρών βρετανικής βοήθειας που θα παραδοθεί μέσω Κύπρου, αξιοποιώντας την πρωτοβουλία της Λευκωσίας για θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο.

Αυτές οι σκηνές θα παραδοθούν μέσα στη Γάζα αμέσως μόλις σταθεί εφικτό.

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε επίσης πως η προβλήτα που κατασκεύασαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχικά θα επιτρέπει την παράδοση φορτίου βοήθειας 90 φορτηγών κάθε μέρα, ποσότητα που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 150 φορτηγά όταν καταστεί πλήρως λειτουργική.

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ σημείωσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο εργάζεται νυχθημερόν με συμμάχους και εταίρους για να περάσει περισσότερη βοήθεια στη Γάζα μέσω όλων των πιθανών οδών. «Ηγούμαστε διεθνών προσπαθειών μαζί με τις ΗΠΑ και την Κύπρο για να θεσπίσουμε έναν θαλάσσιο διάδρομο βοήθειας», συνέχισε, χαρακτηρίζοντας την αναχώρηση του πρώτου φορτίου της χώρας του από την Κύπρο «σημαντική στιγμή» στην αύξηση της ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο υπουργός Εξωτερικών λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον συμπλήρωσε ότι είναι αναγκαίο να περάσει η ζωτικής σημασίας βοήθειας στο λαό της Γάζας μέσω όλων των δυνατών οδών, σημειώνοντας και αυτός τη συνεργασία με ΗΠΑ και Κύπρο.

Ζήτησε δε εκ νέου να ανοίξει πλήρως το ισραηλινό λιμάνι της Ασντόντ, να ανοίξουν περισσότερες χερσαίες διαβάσεις για περισσότερο καιρό και να βελτιωθούν τα μέτρα αποκλιμάκωσης της σύρραξης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.