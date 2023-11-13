Γαλλία: Ο Μακρόν είχε συνάντηση με εκπροσώπους των βασικών θρησκευτικών δογμάτων

Στον απόηχο των διαδηλώσεων κατά του αντισημιτισμού χθες στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα συνάντηση στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο με εκπροσώπους των βασικών θρησκευτικών δογμάτων που υπάρχουν στη χώρα.

Εξερχόμενος από τη συνάντηση αυτή ο πρύτανης του Μεγάλου Τζαμιού του Παρισιού Χεμς Εντιν Χαφίτζ εξέφρασε τη λύπη του για την «πραγματική σύγχυση» που υπάρχει στη Γαλλία στη διάκριση μεταξύ Ισλαμισμού και Ισλάμ, εκφράζοντας τη λύπη του για μια «έκρηξη διακηρύξεων κατά των μουσουλμάνων».

«Υποστήριξα με τεράστια δύναμη ότι το Ισλάμ και οι Μουσουλμάνοι δεν μπορούν να είναι αντισημίτες. Και ότι ο αντισημιτισμός δεν θα περάσει από τα τζαμιά της Γαλλίας», ανέφερε ο Χαφίτζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

