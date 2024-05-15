Λογαριασμός
Κασσελάκης από Δράμα: «Στις ευρωεκλογές στείλτε μήνυμα στην κυβέρνηση»

Ο Στέφανος Κασσελάκης συζήτησε με πολίτες που εξέφρασαν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και υπογράμμισε ότι το φορολογικό πρόγραμμα του κόμματος έχει στο επίκεντρό του την ελάφρυνση των μικρών και των μεσαίων εισοδημάτων

Στέφανος Κασσελάκης

Στην πόλη της Δράμας βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ενημέρωσης της Κουμουνδούρου ο κ. Κασσελάκης «έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και επευφημίες, ενώ κατά την υποδοχή του δέχτηκε ως δώρο κι ένα λεύκωμα με φωτογραφίες της πόλης».

Κασσελάκης

Ακολούθως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επισκέφτηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, όπου το Επαγγελματικό Λύκειο Δοξάτου, με την υποστήριξη του Μουσικού Σχολείου, παρουσίασαν τα αποτέλεσμα της εργασίας τους πάνω στο κρασί.

Κασσελάκης

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση ο Στέφανος Κασσελάκης περπάτησε στο κέντρο της πόλης και συνομίλησε με πολίτες κάθε ηλικίας. Αφού άκουσε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή σε ό,τι αφορά τις υποδομές και τις συγκοινωνίες, τόνισε: «Η χώρα έχει κυβέρνηση τα τελευταία πέντε χρόνια. Εάν δεν έχει υπάρξει πρόοδος στις υποδομές, στείλτε της ένα μήνυμα. Τόσα χρήματα χάνονται σε σπατάλη του κράτους, είτε πρόκειται για ψηφιακά έργα, τα οποία ερευνά τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε για την Πολιτική Προστασία, για ζημιές που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, είτε πρόκειται για σπατάλη ακόμα και στα νοσοκομεία, που πληρώνουν πιο πολλά τώρα σε εργολάβους αντί στους νοσηλευτές, στις καθαρίστριες, σε φύλαξη. Υπάρχει η χρηστή διοίκηση κι η υπάρχει και η σπατάλη. Ας κάνουν τα έργα εδώ, αν πραγματικά σέβονται τη Δράμα και όλη την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη».

Κασσελάκης

Ο κ. Κασσελάκης δεσμεύτηκε για τον εξονυχιστικό έλεγχο της σπατάλης των κρατικών πόρων. Επιπλέον, συζητώντας με πολίτες που εξέφρασαν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, υπογράμμισε ότι το φορολογικό πρόγραμμα του κόμματος έχει στο επίκεντρό του την ελάφρυνση των μικρών και των μεσαίων εισοδημάτων.

Κασσελάκης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης ευρωεκλογές 2024 Δράμα
