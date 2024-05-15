Δύο τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας CN-235 και 14 τουρκικά ελικόπτερα εισήλθαν σήμερα στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης.
Καταγράφηκαν 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών (4 από τα CN-235, 7 από τα ελικόπτερα) στην περιοχή του βορειονατολικού Αιγαίου.
Τα τουρκικά αεροσκάφη και ελικόπτερα αναγνωρίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.
