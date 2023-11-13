Λογαριασμός
Μέλος της Χαμάς με ρουκετοβόλο στην είσοδο του νοσοκομείου Αλ Κουντς - Δείτε βίντεο

Ο άνδρας της Χαμάς τρέχει προς την είσοδο του νοσοκομείου, στοχεύει και εκτοξεύει πύραυλο προς τις ισραηλινές δυνάμεις

Χαμάς

Μέλος της Χαμάς που βρίσκεται στην είσοδο του Νοσοκομείου Αλ Κουντς, κρατώντας ρουκετοβόλο, κατέγραψε σε βίντεο το drone του IDF.

Ο άνδρας της Χαμάς στοχεύει προς το μέρος των ισραηλινών δυνάμεων και εκτοξεύει τη ρουκέτα.

Το drone του IDF κατέγραψε τις κινήσεις του, προκειμένου να αποδείξει ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί ως βάσεις της δομές υγείας, χρησιμοποιώντας ως ασπίδα τον άμαχο πληθυσμό και τους νοσηλευόμενους.

