Μέλος της Χαμάς που βρίσκεται στην είσοδο του Νοσοκομείου Αλ Κουντς, κρατώντας ρουκετοβόλο, κατέγραψε σε βίντεο το drone του IDF.

Ο άνδρας της Χαμάς στοχεύει προς το μέρος των ισραηλινών δυνάμεων και εκτοξεύει τη ρουκέτα.

Το drone του IDF κατέγραψε τις κινήσεις του, προκειμένου να αποδείξει ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί ως βάσεις της δομές υγείας, χρησιμοποιώντας ως ασπίδα τον άμαχο πληθυσμό και τους νοσηλευόμενους.

במהלך פעילות של צק״ח 188 בוצע ירי RPG ונק"ל לעבר כוח צה״ל מהכניסה לבית החולים "אל-קודס" שבעיר עזה. הירי התבצע על ידי חוליית מחבלים שנטמעה בקבוצת אזרחים בכניסה לבית החולים. הכוחות הצליחו לזהות בין האזרחים חולית מחבלים עם שני משגרי RPG>> pic.twitter.com/8OdVBNHBQT — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 13, 2023

Πηγή: skai.gr

