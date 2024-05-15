Λογαριασμός
Επίθεση με μαχαίρι στην Ελβετία με τραυματίες - Συνελήφθη ο δράστης

Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για δύο τραυματίες ωστόσο η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τον ακριβή αριθμό των τραυματιών - Ο δράστης μπήκε σε κτίριο μετά την επίθεση, το οποίο περικυκλώθηκε από την αστυνομία και στη συνέχεια συνελήφθη

Ελβετία_επίθεση

Ένας άνδρας επιτέθηκε σήμερα, Τετάρτη με μαχαίρι εναντίον περαστικών στο Τσόφινγκεν, στο Ααργκάου της Ελβετίας, στα σύνορα με την Γερμανία.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό, αναφέρει το «20 Minutes», ωστόσο, η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε στο Blick πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν συνολικά.

«Ο αριθμός των τραυματιών δεν μπορεί να δηλωθεί αυτή τη στιγμή, ακόμα περιμένουμε να μάθουμε από το νοσοκομείο», είπε ο εκπρόσωπος των ΜΜΕ. 

«Περπατούσε στο δρόμο και τραυμάτισε τυχαία αρκετούς περαστικούς», είπε στην ιστοσελίδα Blick ένας εκπρόσωπος των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Δεν είναι γνωστά τα αίτια της επίθεσης ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για το αν υπάρχουν συνεργοί. 

Σύμφωνα με την Blick o δράστης μετά την επίθεση μπήκε σε ένα κτίριο το οποίο περικυκλώθηκε από ειδική αστυνομική μονάδα. Στη συνέχεια, συνελήφθη από την αστυνομία. 

Οι τοπικές αρχές, με ανακοίνωσή τους, συμβουλεύουν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ελβετία Επίθεση
