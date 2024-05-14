Μία νέα διαγωνιστική εβδομάδα ξεκινάει σήμερα στο My Style Rocks και όλα τα βλέμματα στρέφονται προς τα… κάτω καθώς στις εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων πρέπει να πρωταγωνιστούν τα καλοκαιρινά παπούτσια!

Τι υποδήματα θα επιλέξει η Αναστασία Τσουμπού, η νέα fashionista που μπαίνει σήμερα στον διαγωνισμό, για να κάνει την πρώτη της πασαρέλα;

Θα καταφέρουν οι fashionistas να κερδίσουν τις εντυπώσεις με τα outfits τους;

Η Casablanca επιστρέφει δυναμικά στον διαγωνισμό με ανανεωμένο look και το όνομά της αρχίζει πάλι να πρωταγωνιστεί στις… συζητήσεις.

Η Σιμόν είδε στον ύπνο της τον Στέλιο Κουδουνάρη! Τι ερμηνεία δίνει στο όνειρό της;

Η είσοδος της Αναστασίας είναι δυναμική δείχνοντας από την πρώτη στιγμή πως δεν έχει την πρόθεση να χαρίσει βαθμολογίες!

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τη νέα διαγωνιζόμενη:

Αναστασία Τσουμπού

Ηλικία: 21

Επάγγελμα: Μοντέλο

Μεγάλωσε στο Αίγιο, σπούδασε ονυχοπλαστική αλλά δεν έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό. Πάντα της άρεσε η μόδα, να παρακολουθεί τις τάσεις, τις πασαρέλες και τους σχεδιαστές.

Ήθελε ανέκαθεν να γίνει μοντέλο αλλά ντρεπόταν να το παραδεχτεί. Μεγαλώνοντας αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρο της και το 2022 συμμετείχε στα καλλιστεία όπου κέρδισε τον τίτλο της Miss Young.

Περιγράφει το στυλ της ως αθλητικό αλλά και σικ με ροκ πινελιές. Θεωρεί πως είναι δυναμική και ακομπλεξάριστη. Προσπαθεί να ζει την κάθε μέρα και πιστεύει πως «όταν θέτουμε στόχους, ο Θεός γελάει». Θα ήθελε να ανοίξει τη δική της επιχείρηση στην οποία θα σχεδιάζει φορέματα ή μαγιό. Στο My Style Rocks θέλει να μάθει περισσότερα για τη μόδα και να εξελίξει τις ικανότητες της με τη βοήθεια των κριτών.

