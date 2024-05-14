Για τις τελευταίες εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία, με την πρόεδρο της χώρα να χρησιμοποιεί επιδεικτικά τον όρο «Μακεδονία», παραβλέποντας τη Συμφωνία των Πρεσπών και προκαλώντας τις αντιδράσεις της Ελλάδας και της ΕΕ, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Επικρατείας,

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι είναι μια κακή και δεσμευτική συμφωνία και είχαμε προβλέψει αυτές τις εξελίξεις» είπε ο Μάκης Βορίδης στους «Αταίριαστους»

Ο υπουργός Επικρατείας δήλωσε ότι «δεν την κυρώνουμε εδώ και 5 χρόνια και δε θα τη φέρουμε προς κύρωση γιατί είναι κατασκευαστικά προβληματική».

Τώρα αμφισβητείται αυτή η συμφωνία, η αντιπολίτευση ζητάει να τη φέρουμε προς κύρωση. Οχι, δε θα το κάνουμε, δε θα απεμπολήσουμε και τον μοναδικό μοχλό πίεσης» ξεκαθάρισε ο κύριος Βορίδης.



