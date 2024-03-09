Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να επιτρέψει τη μεταφορά περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αφότου τον έπιασαν να λέει ότι θα είχε μια ειλικρινή συζήτηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για τον πόλεμο στη Γάζα.

"Ναι", απάντησε ο Τζο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν αν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να κάνει περισσότερα για να επιτρέψει τη μεταφορά της βοήθειας.

"Θα πρέπει να καταλάβει", είχε πει ο ηγέτης των Δημοκρατικών το βράδυ της Πέμπτης στο περιθώριο της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης -- σύμφωνα με βίντεο των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης -- στο οποίο ο πρόεδρος μιλούσε σε γερουσιαστή πιστεύοντας ότι είχε κατ΄ιδίαν συζήτηση και δεν φαινόταν να γνώριζε πως υπήρχε μικρόφωνο εκεί κοντά.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε την τέταρτη ρίψη από αέρος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters, μεσούσης μιας εν εξελίξει ανθρωπιστικής καταστροφής στον πυκνοκατοικημένο παράκτιο θύλακα.

Ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη ρίψη της βοήθειας, την τοποθεσία της ή τον αριθμό των γευμάτων που παραδόθηκαν.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι ένα προσωρινό λιμάνι που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κατασκευάσουν για να επισπεύσουν την παράδοση της βοήθειας στη Γάζα θα πάρει "αρκετές εβδομάδες" στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του έργου, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν τελικά να προσφέρουν δύο εκατομμύρια γεύματα στους κατοίκους της Γάζας καθημερινά.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή 1.000 μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά αμερικανικά στρατεύματα δεν θα αναπτυχθούν στο έδαφος, διευκρίνισε το Πεντάγωνο. Πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες με τις χώρες εταίρους στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ανακοίνωσε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα την επιχείρηση ρίψης βοήθειας από αέρος, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο αμερικανικός στρατός θα κατασκευάσει ένα προσωρινό λιμάνι τις επόμενες εβδομάδες στις ακτές της Γάζας στη Μεσόγειο για να καταστεί δυνατή η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας δια θαλάσσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

