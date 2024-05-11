Πήρε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Κουρουγκλίεβ

Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ πήρε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και είναι έτοιμος να διακριθεί και στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση!

Το προολυμπιακό τουρνουά της Κωνσταντινούπολης ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, αλλά ο δις πρωταθλητής Ευρώπης έδειξε ότι είναι ένας από τους καλύτερους αθλητές στην κατηγορία, και χωρίς να χάσει ούτε ένα σημείο πήρε την πρόκριση και πλέον η Ελλάδα μετά τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη θα έχει δύο αθλητές στο Παρίσι.

Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ νίκησε αρχικά τον Μακόεφ (Σλοβακία) με 4-0, στη συνέχεια επικράτησε με πτώση του Τούρκου Γκότσεν, ενώ στα προημιτελικά νίκησε 3-0 τον Πολωνό Γεζιερζάνσκι.

Στο κομβικό παιχνίδι με τον Ουκρανό Μικαΐλοφ, όπου ο νικητής εξασφάλιζε εισιτήριο για την Ολυμπιάδα, ο Κουρουγκλίεβ νίκησε με 3-0 και πανηγύρισε τη σπουδαία πρόκριση.

