Superleague - Playouts: Έκλεισε με διπλό στο Περιστέρι, ο Αστέρας Τρίπολης 1-0 τον Ατρόμητο

Με «διπλό» στο Περιστέρι, αλλά χωρίς τη... μοναξιά της κορυφής στον βαθμολογικό πίνακα των Playouts της Stoiximan Super League, ολοκλήρωσε τη σεζόν ο Αστέρας Τρίπολης.

Οι Αρκάδες όντας ανώτεροι και πιο απειλητικοί (ειδικά στο πρώτο ημίχρονο), επικράτησαν 1-0 στην έδρα του Ατρομήτου στο πλαίσιο της 7ης και τελευταίας «στροφής». Έτσι, βλέποντας τον Πανσερραϊκό να νικά (2-0) την Κηφισιά, αλλά τον ΟΦΗ να χάνει (1-2) από τον Παναιτωλικό, τερμάτισαν στην 8η θέση της βαθμολογίας με 38 πόντους, όσους έχουν και οι Σερραίοι που υπερτερούν όμως στη μεταξύ τους ισοβαθμία (ο Αστέρας θα υπερτερούσε σε τριπλή ισοβαθμία με Πανσερραϊκό και ΟΦΗ).

Από την άλλη, οι Περιστεριώτες -τους οποίους, μετά το «διαζύγιο» με τον Σάσα Ίλιτς, καθοδήγησε ως υπηρεσιακός τεχνικός ο Γιώργος Κορακάκης- ολοκλήρωσαν τη φετινή σεζόν στην 11η θέση με 34 βαθμούς.

Ένας Αστέρας με... εμπειρία και νιάτα. Εξάλλου, την αναμέτρηση έκρινε η «χρυσή» αλλαγή Μουνάφο, με τον πολύπειρο χαφ να περνά στο 61' και να σκοράρει στο 70'. Σ' ένα παιχνίδι που είχε εξαιρετική παρουσία από πλευράς Αστέρα ο 20χρονος Νίκος Ζουγλής, ενώ ήταν θετικός και ο συνομήλικός του, Θανάσης Καραμάνης. Επίσης, για τους Αρκάδες αγωνίστηκε εκ νέου ο 16χρονος επιθετικός Κωνσταντίνος Αγγελάκης, ενώ στο φινάλε πήρε το... βάπτισμα του πυρός και ο 17χρονος πορτιέρε, Θεόφιλος Κακαδιάρης.

Στο... μυαλό των κόουτς:

Με σύστημα 4-3-3 παρέταξε τον Ατρόμητο ο Γιώργος Κορακάκης. Στην εστία ο Τσιντώτας, με τους Τσακμάκη και Ντε Μποκ στα στόπερ, τον Κιβρακίδη δεξί μπακ και τον Αθανασίου αριστερό. Τριάδα στα χαφ οι Έντερ, Κούεν και Καραμάνη, με τον 20χρονο Έλληνα μέσο να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του ως βασικός στη Stoiximan Super League. Στην κορυφή ο Βέργος, τον οποίο πλαισίωναν οι Βαλένσια και Τζοβάρας.

Σύστημα 4-2-3-1 για τον Αστέρα Τρίπολης ο Μίλαν Ράσταβατς. Κάτω από τα δοκάρια ο Τσιφτσής, με τους Λύρατζη, Ατιένθα, Γκρόζντανιτς και Άλβαρες να αποτελούν την τετράδα της άμυνας από δεξιά προς τα αριστερά. Δίδυμο στα χαφ οι Αλάγκμπε και Γιαμπλόνσκι, με τον Παλάσιος μπροστά τους σε πιο ελεύθερο ρόλο. Στις δύο πτέρυγες της μεσοεπιθετικής γραμμής οι Ζουγλής και Μπαρτόλο, ενώ ο Μάντζης άρχισε στην κορυφή.

Το ματς:

Με καλό ρυθμό ξεκίνησε η αναμέτρηση και τον Αστέρα να δημιορυγεί μαζεμένες καλές στιγμές σε ένα γεμάτο πρώτο δεκάλεπτο, με τους Ζουγλή (4'), Μάντζη (5') και Παλάσιος (7') και τον Ατρόμητο να «απαντά» με το φιλόδοξο σουτ του Βέργου (8').

Οι Αρκάδες ήταν πιο απειλητικοί, φτάνοντας με αξιώσεις στην αντίπαλη περιοχή. Σιγά-σιγά άρχισε να τους περιορίζουν οι Περιστεριώτες, οι οποίοι και από την πλευρά τους προσπαθούσαν να μεταφέρουν την πίεση στα αντίπαλα καρέ, χωρίς όμως μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Άλλωστε, ο Αστέρας που συνέχιζε να ελέγχει το τέμπο, απείλησε εκ νέου με τους Παλάσιος (24') και Μπαρτόλο (28').

Ευκαιρία για τον Ατρόμητο με τον Καραμάνη στο 33' ύστερα από την κακή εκτίμηση του Τσιφτσή, με τους φιλοξενούμενους να συνεχίζουν έχουν ως κύριο εκφραστή των επιθέσεών του τον δραστήριο Ζουγλή. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός πλάσαρε από πλεονεκτικό σημείο στο 34', βλέποντας όμως τον Τσιντώτα να μπλοκάρει.

Ο ρυθμός είχε πέσει αρκετά στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου μέρους και αφού ο Τσιφτσής μπλόκαρε την μπάλα στο 43' μετά το σουτ του Τζοβάρα που κόντραρε, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν στο δεύτερο μέρος οι δύο προπονητές.

Ο Ατρόμητος μπήκε πιο δραστήρια στο δεύτερο μέρος, ωστόσο ο ρυθμός συνολικά έπεσε αρκετά. Πολύ λίγες οι στιγμές και για τις δύο ομάδες.

Παρόλα αυτά, γκολ μπήκε και το πέτυχαν οι φιλοξενούμενοι. Συγκεκριμένα, στο 70' σε φάση διαρκείας, αρχικά ο Παλάσιος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με δυνατό διαγώνιο σουτ από θέση μέσα-δεξιά στην περιοχή. Εκεί όμως ήταν ο νεοεισελθών Μουνάφο, ο οποίος πήρε το «ριμπάουντ» και σκόραρε με ψύχραιμο πλασέ.

Οι Αρκάδες προσπάθησαν να αξιοποιήσουν το μομέντουμ τους και έχασαν μεγάλη ευκαιρία σε αντεπίθεση με τον Ζουγλή στο 74', με τον Τσιντώτα να βάζει τεράστιο «στοπ».

Στα εναπομείναντα λεπτά και ενώ είχαν γίνει αρκετές αλλαγές, ο Ατρόμητος προσπάθησε να φέρει το ματς στα ίσα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει με το 0-1 να μένει μέχρι το φινάλε.

MVP: Η διάκριση θα πάει στον Ζουγλή. Ο κύριος εκφραστής των επιθέσων των Αρκάδων, ειδικά στο πολύ καλό τους πρώτο μέρος. Συνολικά, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός πήρε πολλές πρωτοβουλίες, κυρίως εκτελεστικά. Εάν ήταν πιο ψύχραιμος και αποτελεσματικός, θα μπορούσε να έχει χριστεί και σκόρερ. Έχει όλο το μέλλον μπροστά του!

Η «σφυρίχτρα»: Έγιναν ορισμένα λαθάκια, ωστόσο δεν επηρέασαν την τελική έκβαση της αναμέτρησης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Γιώργος Κορακάκης): Τσιντώτας – Κιβρακίδης, Τσακμάκης, Ντε Μποκ, Αθανασίου – Έντερ, Κούεν (72' Καμαρά), Καραμάνης (66' Καραμάνης) – Βαλένσια (72' Αντζιέλσκι), Βέργος, Τζοβάρας (66' Γιουμπιτάνα).

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής (90' Κακαδιάρης) – Λύρατζης, Ατιένθα, Γκρόζντανιτς, Άλβαρες – Αλάγκμπε (61' Μουνάφο), Γιαμπλόνσκι (72' Βαλιέντε) – Μπαρτόλο, Παλάσιος (72' Καλτσάς), Ζουγλής – Μάντζης (61' Αγγελάκης).

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος

Α' Βοηθός: Άγγελος Κολλιάκος

Β' Βοηθός: Αλέξανδρος Μπαλιάκας

4ος διαιτητής: Αριστείδης Βάτσιος

VAR: Ευάγγελος Μανούχος





