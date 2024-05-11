Superleague - Playouts: Ο Πανσερραϊκός στην καλύτερη θέση στην ιστορία του, 2-0 την Κηφισιά

Αυλαία με νίκη επί της Κηφισιάς και έβδομη θέση για τον Πανσερραϊκό, που κέρδισε με 2-0 στο πλαίσιο της 7ης και τελευταίας αγωνιστική των playouts της φετινής Stoiximan Super League.

Με αυτό το αποτέλεσμα, τα «λιοντάρια» έφτασαν τους 38 βαθμούς και ολοκληρώνουν την χρονιά με την καλύτερη θέση της ιστορίας τους, την 7η, ή, αλλιώς, την πρώτη στην ειδική βαθμολογία των playouts!

Ο Στάικος έβαλε μπροστά την ομάδα του με φοβερό γκολ στο 54’, ενώ ο Χατζηστραβός με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματά της τέσσερα λεπτά αργότερα κι ενώ ο Μπέργκστρομ είχε δύο κεφαλιές που σταμάτησαν στο δοκάρι, στο 53ο και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων…

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα των βορείων προαστείων είχε κι αυτή δοκάρι, στο 0-0, σε κεφαλιά του Σπίνου στο 53’, ενώ ως γνωστόν η νέα σεζόν θα την βρει ξανά στην Super League 2.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Πανσερραϊκός παρατάχθηκε έχοντας σχηματισμό το 4-2-3-1, τον Τσομπανίδη στην εστία και τους Πηλέα, Αυλωνίτη, Μπέργκστρομ και Πεταυράκη στα μετόπισθεν. Στάικος και Ουεντραόγκο ήταν οι δύο «κόφτες», με τους Μούργο-Μασκανάκη στα άκρα και τον Χατζηστραβό πίσω από τον Μπετανκόρ που έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης.

Η Κηφισιά από την άλλη «κατέβηκε» και αυτή με σύστημα 4-2-3-1 και τον Νικοπολίδη κάτω από τα γκολπόστ. Σμπώκος, Βαφέας, Σπίνος και Παρράς αποτέλεσαν την τετράδα στην άμυνα και οι Κωνσταντακόπουλος-Νίνης το δίδυμο μπροστά τους. Μπαρμπόσα, Τετέι και Μενέντες συνέθεσαν την μεσοεπιθετική τριπλέτα, με τον Οζέγκοβιτς μοναδικό προωθημένο.

Το ματς:

Οι δύο ομάδες μπήκαν με διάθεση να παίξουν ποδόσφαιρο χωρίς σκοπιμότητες, να τρέξουν, όμως παρήγαγαν ευκαιρίες με το… σταγονόμετρο σε γενικές γραμμές.

Με την Κηφισιά να είναι εκείνη που έδειξε μεγαλύτερη «ορμή» στο ξεκίνημα και να απειλεί δύο φορές από ισάριθμες εκτελέσεις κόρνερ. Ωστόσο, ο Τσομπανίδης απέκρουσε την γυριστή κεφαλιά του Οζέγκοβιτς στο 9’, ενώ εκείνη του Σπίνου, έξι λεπτά αργότερα, αποδείχτηκε εν τέλει άστοχη.

Ο Πανσερραϊκός από την άλλη κατάφερνε και κρατούσε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του, είχε όμως εμφανή έλλειψη ιδεών στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου.

Ήταν, πάντως, εκείνος που κατέγραψε την καλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου… Όταν, στο 31ο λεπτό, ο Χατζηστραβός πάτησε περιοχή από αριστερά, σούταρε με δύναμη αλλά ο Νικοπολίδης έδιωξε, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Μπετανκόρ δεν μπόρεσε να σουτάρει καν!

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την λήξη του ημιχρόνου, ήταν οι φιλοξενούμενοι αυτοί που είχαν μια… υποψία φάσης, με τον Τετέι να κινείται ωραία στην αντίπαλη περιοχή, αλλά το τελείωμά του να μην είναι καλό, στο 40’.

Στο δεύτερο ημίχρονο τα «λιοντάρια» εμφανίστηκαν διαφορετικά, πιο προσεκτικά και πιο αποφασισμένα. Καθώς, παρότι η ομάδα των βορείων προαστείων είχε την πρώτη μεγάλη χαμένη ευκαιρία, με το δοκάρι στην κεφαλιά του Σπίνου στο 50’, είχαν μια καλή στιγμή και δύο γκολ σε διάστημα πέντε λεπτών…

Συγκεκριμένα, είδαν την κεφαλιά του Μπέργκστρομ να σταματάει κι αυτή στο δοκάρι, στο 53’, για να ακολουθήσουν το 1-0 με την «φωτοβολίδα» του Στάικου στην αμέσως επόμενη φάση. Αλλά και το 2-0 στο 58ο λεπτό, χάρη στην κεφαλιά του Χατζηστραβού!

Παρότι δεν είχε το μομέντουμ, η Κηφισιά προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς, αλλά το πολύ καλό σουτ του Νίνη στο 63’ πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ με την ψυχολογία υπέρ του ο Πανσερραϊκός κατέγραψε μια ακόμα φάση με πρωταγωνιστή τον Μπέργκστρομ στο 64’…

Από εκείνο το σημείο και μετά, βέβαια, ο ρυθμός έπεσε, με τον Πανσερραϊκό να αρκείται στο υπέρ του προβάδισμα και την ομάδα των βορείων προαστείων να μην μπορεί να βγάλει αντίδραση.

Για να φτάσουμε στο 85’, όταν ο Μπιφουμά επιχείρησε να σκοράρει αλλά ο Αυλωνίτης του έβαλε την προβολή, διώχνοντας σε κόρνερ. Ενώ ο Μπέργκστρομ αποδείχτηκε… γκαντέμης εκ νέου στο δεύτερο λεπτό, καθώς είδε μια ακόμα κεφαλιά του να σταματάει στο δεξί δοκάρι του Νικοπολίδη, με το 2-0 να διατηρείται μέχρι τέλους.

MVP: Πολύ καλό παιχνίδι, με αρκετά τρεξίματα και ελάχιστα λάθη, για όσο διάστημα αγωνίστηκε από τον Πασχάλη Στάικο. Πιστώνεται, δε, ότι ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ και μάλιστα με… γκολάρα για τους γηπεδούχους! Κέρδισε «στα σημεία» τον Τομάς, ο οποίος επίσης έδωσε πνοή στην επανάληψη, αλλά και την ασίστ για το δεύτερο τέρμα των νικητών, στον Χατζηστραβό.

Η «σφυρίχτρα»: Μάλλον… απαρατήρητος πέρασε ο διαιτητής Πολυχρόνης, όπως πρέπει να συμβαίνει πάντοτε! Δεν είχε την δύσκολη φάση να διαχειριστεί, βέβαια, ενώ έκανε και σωστή χρήση καρτών. Παράλληλα, ο ρέφερι από την Πιερία άφησε το ματς να παιχτεί χωρίς πολλά σφυρίγματα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Πανσερραϊκός (Γκαρσία): Τσομπανίδης, Πηλέας, Αυλωνίτης, Μπέργκστρεμ, Πεταυράκης, Στάικος (75' Μορέιρα), Ουεντραόγκο, Μούργος (46' Τομάς), Χατζηστραβός (80' Παπαβασιλείου), Μασκανάκης (46' Σοφιανός), Μπετανκόρ (66' Άλεξιτς).

Έμειναν στον πάγκο: Κατσίκας, Ντάνκερλουι, Μαυρόπουλος, Γούλερι.

Κηφισιά (Μπράτσος): Νικοπολίδης, Σμπώκος, Βαφέας, Σπίνος, Παρράς, Νίνης (81' Τσάπαν), Κωνσταντακόπουλος. Μπαρμπόσα (81' Τσανάτζια), Τετέι, Μενέντες (57' Μπιφουμά), Οζέγκοβιτς.

Έμειναν στον πάγκο: Αναγνωστόπουλος, Μιλίσεβιτς, Παπασάββας.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης.

Βοηθοί διαιτητή: Χρήστος Κορώνας, Κωνσταντίνος Λιόντος.

Τέταρτος διαιτητής: Κωνσταντίνος Πουλικίδης.

VAR: Τάσος Παπαπέτρου.

AVAR: Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου.

