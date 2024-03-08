Κοινή Δήλωση εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κυπριακή Δημοκρατία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασιλείο για την υιοθέτηση της ενεργοποίησης του Θαλάσσιου Διαδρόμου Παροχής Ανθρωπιστικής Βοήθειας στη Γάζα, όπου αναλύεται το σκεπτικό της απόφασης και τα επόμενα βήματα της πρωτοβουλίας.

Σε δηλώσεις της νωρίτερα από την Κύπρο, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιθεώρησε τις υποδομές για τον ανθρωπιστικό διάδρομο και ανακοίνωσε την έναρξη της πρωτοβουλίας «Αμάλθεια», πιθανότατα μεθαύριο Κυριακή.

Μάλιστα, το Ρόιτερς σημειώνει πως η οργάνωση αρωγήςWorld Central Kitchen (WCK) συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή τρόφιμα στη Λάρνακα για τον πληθυσμό της Γάζας με υποστήριξη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τι αναφέρει η Κοινή Δήλωση

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι δεινή με αθώες οικογένειες Παλαιστινίων και παιδιών να βρίσκονται σε απόγνωση για κάλυψη βασικών αναγκών. Γι’ αυτό τον λόγο, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Κυπριακή Δημοκρατία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοινώνουμε την πρόθεση μας για διάνοιξη θαλάσσιου διαδρόμου για την παροχή εξαιρετικά αναγκαίων, επιπρόσθετων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας δια θαλάσσης».

Τονίζεται ότι «η ηγετική δράση της Κύπρου για τη σύσταση της Πρωτοβουλίας Αμάλθεια -η οποία περιγράφει τον μηχανισμό για την ασφαλή αποστολή βοήθειας από την Κύπρο προς τη Γάζα δια θαλάσσης- ήταν καθοριστική στο να καταστεί δυνατή αυτή η συλλογική προσπάθεια για τη δημιουργία ενός θαλάσσιου διαδρόμου».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημειώνεται, «μαζί, τα κράτη μας προτίθενται να οικοδομήσουν σε αυτό το μοντέλο για την παροχή επιπρόσθετης σημαντικής βοήθειας δια θαλάσσης, εργαζόμενα σε συντονισμό με την Ειδική Συντονίστρια του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικά Θέματα και την Ανοικοδόμηση της Γάζας, Sigrid Kaag, η οποία είναι εντεταλμένη βάσει του Ψηφίσματος ΣΑ ΟΗΕ 2720 να διευκολύνει, να συντονίσει, να εποπτεύσει και να επιβεβαιώσει τη ροή βοήθειας στη Γάζα. Οι αφοσιωμένες προσπάθειες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να δραστηριοποιηθούν ενεργά για στήριξη της πρωτοβουλίας θα έχει ως αποτέλεσμα την πρώτη αποστολή τροφίμων δια θαλάσσης στον πληθυσμό της Γάζας».

Σημειώνεται επίσης ότι «η Κύπρος σύντομα θα συγκαλέσει συνάντηση μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων, για να συζητήσουν πώς μπορεί να επιταχυνθεί αυτό το θαλάσσιο κανάλι υποστήριξης του πληθυσμού που έχει ανάγκη, συμπληρώνοντας χερσαίες και εναέριες διόδους, συμπεριλαμβανομένων από την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν μια επιχείρηση επείγουσας έκτακτης ανάγκης, της οποίας ηγούνται οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για να δημιουργήσουν μια προσωρινή αποβάθρα στη Γάζα, σε συντονισμό με άλλους ανθρωπιστικούς εταίρους και άλλες χώρες, για να γίνει κατορθωτή η παροχή σημαντικών ποσοτήτων βοήθειας δια θαλάσσης. Αυτές οι προσπάθειες θα συντονίζονται στενά με την κυβέρνηση του Ισραήλ».

Επίσης αναφέρεται ότι «η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας απευθείας στη Γάζα δια θαλάσσης θα είναι περίπλοκη και τα κράτη μας θα συνεχίσουν να αξιολογούν και να προσαρμόζουν τις προσπάθειες τους για να διασφαλίσουν ότι η παροχή βοήθειας γίνεται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά».

«Ο θαλάσσιος διάδρομος μπορεί -και πρέπει- να είναι μέρος μιας βιώσιμης προσπάθειας αύξησης της διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω όλων των πιθανών διόδων. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με το Ισραήλ για να επεκτείνουμε τις χερσαίες παραδόσεις, εμμένοντας στη διευκόλυνση περισσότερων διόδων και το άνοιγμα επιπρόσθετων σημείων διέλευσης για να μεταφερθεί περισσότερη βοήθεια σε περισσότερους ανθρώπους», επισημαίνεται στη συνέχεια.

«Επιβεβαιώνουμε πως η προστασία της ζωής των αμάχων είναι βασική αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που πρέπει να τυγχάνει σεβασμού. Και όλοι μαζί πρέπει να πράξουμε περισσότερα για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια παραδίδεται στους ανθρώπους που απεγνωσμένα την έχουν ανάγκη», καταλήγει η ανακοίνωση.





