Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σήμερα από την πτώση κιβωτίων ανθρωπιστικής βοήθειας, κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, όπως έγινε γνωστό από νοσοκομειακή πηγή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι, στα δυτικά της πόλης της Γάζας, ανέφερε ο Μοχάμεντ Αλ Σίεχ, ο προϊστάμενος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

«Όταν τα αεροπλάνα άρχισαν να ρίχνουν το φορτίο, εγώ και ο αδελφός μου πήγαμε στην περιοχή με την ελπίδα να πάρουμε ένα σάκο με αλεύρι», αφηγήθηκε ο Μοχάμεντ αλ Γουλ, ένας 50χρονος που ζει στον καταυλισμό αυτόν. Όμως το αλεξίπτωτο δεν άνοιξε και το κιβώτιο έπεσε σαν ρουκέτα στη στέγη ενός σπιτιού», εξήγησε. Ο Γουλ είπε ότι είδε στη συνέχεια ανθρώπους να μεταφέρουν τρεις νεκρούς. Είδε επίσης τραυματίες μεταξύ εκείνων που είχαν ανέβει στη στέγη του σπιτιού για να μαζέψουν την ανθρωπιστική βοήθεια.

Εδώ και αρκετές ημέρες, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες, όπως η Ιορδανία και η Γαλλία, πραγματοποιούν ρίψεις τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.