Ζελένσκι: Πρώτη προτεραιότητα η απόκρουση της ρωσικής επιθεσης στο Χάρκοβο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε κατά το σημερινοβραδινό τηλεοπτικό του μήνυμα ότι η άποκρουση της ρωσικής επίθεσης κοντά στη βορειοανατολική πόλη Χάρκιβ είναι η «πρώτη προτεραιότητα» του στρατού αυτή τη στιγμή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι μάχες συνεχίζονται σήμερα σε επτά συνοριακά χωριά στην επαρχία Χάρκιβ και χαρακτήρισε την κατάσταση στη νότια επαρχία του Ντονέτσκ «ιδιαίτερα τεταμένη».

«Οι αμυντικές μας επιχειρήσεις συνεχίζονται στην περιοχή του Χάρκιβ, στην περιοχή των χωριών Στριλέτσα, Κράσνε, Μοροχόβετς, Ολιίνικοβο, Λουκιάντσι, Χατίσε και Πλετένιβκα», τόνισε, λέγοντας πως «τις τελευταίες δύο ημέρες, οι στρατιώτες μας διεξάγουν αντεπιθέσεις εκεί, υπερασπίζοντας το ουκρανικό έδαφος».

«Επίσης, η κατάσταση στο Ντονέτσκ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση του Ποκρόφσκι», πρόσθεσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν πέντε ουκρανικά συνοριακά χωριά βόρεια του Χάρκιβ.

Τα χωριά που ανέφερε η Μόσχα ήταν τα Στριλέτσα, Κράσνε, Πίλνε και Μπορισίβκα, που βρίσκονται περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρκιβ.

Ο ρωσικός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε και συνέλαβε μεγάλο αριθμό Ουκρανών στρατιωτών και κατέστρεψε τον εξοπλισμό τους στην επίθεση, η οποία ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης. Ο απολογισμός αυτός δεν επιβεβαιώθηκε από ανεξάρτητες πηγές.

Οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν ότι πολλοί κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών μεταφέρθηκαν σε άλλες ασφαλείς περιοχές. Η Ουκρανία αναμένει εδώ και καιρό μια ρωσική επίθεση κοντά στο Χάρκιβ.

Από ρωσικής πλευράς, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι μία γυναίκα σκοτώθηκε και 29 ακόμη τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, από ουκρανικούς βομβαρδισμούς.

«Η πόλη του Μπέλγκοροντ και η περιφέρεια του Μπέλγκοροντ δέχθηκαν μαζικούς βομβαρδισμούς από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο κυβερνήτης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ στο Telegram, χωρίς να διευκρινίζει πότε έγιναν οι βομβαρδισμοί.

Χθες, στο Ροβένκι, στη ρωσοκρατούμενη ουκρανική επαρχία Λουχάνσκ, βομβαρδισμοί προκάλεσαν φωτιά σε δεξαμενή πετρελαίου, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους σύμφωνα με τις διορισμένες από την Ρωσία τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

