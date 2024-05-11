Superleague - Playouts: Είπε και τυπικά «αντίο», ο ΠΑΣ Γιάννενα 1-1 με τον Βόλο

Υποβιβασμένος εδώ και καιρό, ο ΠΑΣ Γιάννινα έφτασε πολύ κοντά στο να αποχαιρετήσει με νίκη την Stoiximan Super League, αλλά σπατάλησε ένα... κάρο μεγάλες ευκαιρίες και τελικά τιμωρήθηκε από τον Βόλο στο 89', όταν ο Μωραΐτης διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Οι Ηπειρώτες ήταν ανώτεροι καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και άνοιξαν το σκορ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου (55') με γκολ του Τζίμα, αλλά δεν κατάφεραν να «κλειδώσουν» το τρίποντο με ένα δεύτερο γκολ και ο Βόλος ισοφάρισε λίγο πριν το φινάλε.

Έτσι, ο ΠΑΣ ολοκλήρωσε την απογοητευτική για εκείνον σεζόν όντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με μόλις 4 νίκες, 11 ισοπαλίες και 18 ήττες, ενώ από την άλλη ο Βόλος παρέμεινε 12ος, 5 βαθμούς πάνω από τις θέσεις που σήμαιναν και υποβιβασμό στη Super League 2.

Στο μυαλό των κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΣ Γιάννινα ο υπηρεσιακός μετά την αποχώρηση του Γρηγορίου, Γιώργος Γεωργουλόπουλος, μην έχοντας διαθέσιμους τους Εραμούσπε, Νάγκι, Παμλίδη, Τσαούση, Μπάλαν και Ριένστρα. Ο Αθανασόπουλος επιλέχθηκε να υπερασπιστεί την εστία των Ηπειρωτών, έχοντας τους Πανάγου, Μπακαδήμα, Σομποτσίνσκι και Κιάκο μπροστά του ως τετράδα της άμυνας. Τζίνο και Λιάσος ήταν τα δύο κεντρικά χαφ, ενώ οι Ροσέρο, Κύρκος και Τζίμας ξεκίνησαν πίσω από τον πιο προωθημένο Κόντε.

Ίδιο σύστημα επέλεξε και ο Χρήστος Κόντης, μην μπορώντας να υπολογίζει στις υπηρεσίες των τραυματιών, Λούνα, Σιέλη και Κόβακς. Ο Παπαδόπουλος ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τον Τάχατο δεξί μπακ, τον Κίτσο αριστερό και με τους Καλογερόπουλο, Ασλανίδη δίδυμο στόπερ. Τσοκάνης και Μύγας ξεκίνησαν στον άξονα, ενώ Μπαριέντος, Κόμπα και Μπερτόγλιο αποτέλεσαν τη μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Μωραΐτη.

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον ΠΑΣ Γιάννινα να μπαίνει πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του από τα πρώτα λεπτά και δημιουργώντας μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 9’. Ο Ροσέρο έκανε την κούρσα και το συρτό γύρισμα από τα δεξιά της επίθεσης των Ηπειρωτών, με τον Κύρκο να πασάρει στον Κόντε, αλλά με τον Ισπανό επιθετικό να μην μπορεί να σκοράρει με τακουνάκι προ κενής εστίας.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχοντας τη δεύτερη καλή στιγμή τους στο 14’, με τον Κόντε να περνά δύο αμυντικούς με εντυπωσιακή ατομική του ενέργεια, αλλά να πλασάρει αδύναμα πάνω στον Παπαδόπουλο, ενώ στο 18’ ο Κόντε βρήκε χώρο και σούταρε από τα όρια της μεγάλης περιοχής, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να έχει ξανά απάντηση.

Ο Κόντε έφτασε ξανά κοντά στο γκολ για τον ΠΑΣ στο 38’, όταν έπιασε πολύ δυνατό σουτ από το ημικύκλιο έξω από τη μεγάλη περιοχή, βλέποντας όμως τον Παπαδόπουλλο να του αρνείται ξανά το γκολ με εντυπωσιακή επέμβαση, ενώ ο Μπερτόγλιο έκανε την πρώτη τελική των φιλοξενούμενων στο ματς στο 42’, βρίσκοντας χώρο αλλά σουτάροντας άτσαλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Αθανασίου.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, με τον ΠΑΣ να χάνει μία ακόμα ευκαιρία στο 53', όταν ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά, χαμηλά στη δεξιά του γωνία, ένα μακρινό σουτ του Ροσέρο, ενώ τρία λεπτά αργότερα (56') ο ΠΑΣ κατάφερε να μεταφράσει την ανωτερότητά του σε προβάδισμα, με τον Ροσέρο να κάνει μία ακόμα όμορφη κούρσα και σέντρα από τα δεξιά, με τον Τζίμα να κάνει το 1-0 με προβολή!

Στο 60' και μετά από εξαιρετική αντεπίθεση, ο Μύγας έκοψε με καθοριστικό τάκλιν τον Ροσέρο, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Κόντε δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά. Στο τελευταίο εικοσάλεπτο ο Βόλος πήρε μέτρα στο γήπεδο ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης και το παιχνίδι πήρε μια... άγρια ομορφιά, με γρήγορο ρυθμό και ευκαιρίες εκατέρωθεν. Ασεχνούν (70') και Κόμπα (76') δεν κατάφεραν να νικήσουν τον Αθανασίου, στο 78' ο Μπακαδήμας δεν κατάφερε να σκοράρει από το ύψος της μεγάλης περιοχής, όντας αμαρκάριστος μετά από κεφαλιά-πάσα του Κόντε, με τον Βόλο να βρίσκει τελικά το γκολ της ισοφάρισης στο 89', μετά από σέντρα του Ασεχνούν στο δεύτερο δοκάρι και καρφωτή κεφαλιά του Μωραΐτη.

MVP: Σε περίπτωση που ο ΠΑΣ κατάφερνε να υπερασπιστεί για λίγα λεπτά ακόμα το προβάδισμά του και έπαιρνε τη νίκη, ο τίτλος του πολυτιμότερου θα πήγαινε στον πολύ δραστήριο Ροσέρο, ο οποίος δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα στην άμυνα του Βόλου. Ωστόσο, μετά το τελικό 1-1 πολυτιμότερο βγάζουμε τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Παπαδόπουλο, ο οποίος κράτησε σε πολλές περιπτώσεις ανέπαφη την εστία του, με κρίσιμες και δύσκολες επεμβάσεις.

Η σφυρίχτρα: Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Στέφανου Κουμπαράκη, άφηνε το παιχνίδι να εξελιχθεί χωρίς να το διακόπτει με αχρείαστα σφυρίγματα, ενώ χαρακτηριστικό της ευκολίας με την οποία έβγαλε το ματς, το γεγονός ότι δεν έβγαλε ούτε μία φορά την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΠΑΣ Γιάννινα (Γεωργουλόπουλος, 4-2-3-1): Αθανασόπουλος - Πανάγου, Μπακαδήμας, Σομποτσίνσκι, Κιάκος – Τζίνο (69’ Καραχάλιος), Λιάσος – Ροσέρο (82’ Ναούμης), Κύρκος (57’ Μπεγκάλα), Τζίμας (69’ Μίνα) – Κόντε (82’ Λεό)

Στον πάγκο έμειναν οι Σούλης, Παντελάκης, Ροσάλες και Σόρια.

Βόλος (Κόντης, 4-2-3-1): Παπαδόπουλος – Τάχατος (83’ Γκαρσία), Ασλανίδης (23’ Ράσιτς), Καλογερόπουλος, Κίτσος - Τσοκάνης, Μπαριέντος – Μύγας (67’ Άλχο), Μπερτόγλιο (67’ Ασεχνούν), Κόμπα – Μωραΐτης

Δεν αγωνίστηκαν Σιαμπάνης, Ντε Καμπς, Ολιβέρα, Γκλάβτσιτς και Ποπέσκου.

Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης

Βοηθοί: Αθανάσιος Δέλλιος, Σπήλιος Οικονόμου

4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης

VAR: Χρήστος Βεργέτης

AVAR: Ιορδάνης Απτόσογλου

