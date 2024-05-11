Η αστυνομία διέλυσε σήμερα ένα πλήθος φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το Malmö Arena, τον χώρο στην πόλη Μάλμε που διεξάγεται ο τελικός του διαγωνισμού μουσικής Eurovision, ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Περισσότεροι από 100 διαδηλωτές κυμάτισαν σημαίες στον ρυθμό συνθημάτων «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Κάποιοι φορούσαν παλαιστινιακή μαντίλα, ορισμένοι τυλιγμένοι στου πρόσωπο τους.

«Φαίνεται ότι έχουν την εξουσιοδότηση να είναι πιο επιθετικοί από το συνηθισμένο», είπε αναφερόμενη στην αστυνομία της πόλης στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σάρα, μια 45χρονη κάτοικος του Μάλμε. «Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό».

Η αστυνομία, η οποία επιβεβαίωσε ότι έκανε χρήση δακρυγόνων, προσπάθησε να απωθήσει τους διαδηλωτές πίσω σε μια πλατεία όπου υπάρχει άδεια να γίνει μια συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων.

«Έριξαν δακρυγόνα στο πρόσωπό μου, με έσπρωξαν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σάρα Μπο, 26 ετών, δείχνοντας τα κατακόκκινα μάτια της.

Η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ ήταν ανάμεσά τους αλλά έμεινε μακριά από τις συγκρούσεις. Αυτή και μέλη της οργάνωσης της κάθισαν κάτω σε κύκλο, περικυκλωμένοι από αστυνομικούς.

Το απόγευμα, περίπου 5.000 άνθρωποι έκαναν ειρηνική πορεία στην πόλη, όπου ζει η πλειονότητα του πληθυσμού της Σουηδίας, παλαιστινιακής καταγωγής, για να διαμαρτυρηθούν για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό.

