“Το μόνο χέρι που μπορεί να ανοίξει την πόρτα εξόδου της ΝΔ από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι το χέρι του ΠΑΣΟΚ" τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στις Μοίρες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, στην ολοκλήρωση της περιοδείας του στην Κρήτη.

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε επίθεση στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι "δεν έχει κανένα σχέδιο και κανένα όραμα" και πως "μόνος στόχος τους, είναι η καρέκλα και να τα έχουν καλά με τους ολιγάρχες".

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν και να ενδυναμώσουν το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, εκφράζοντας αισιοδοξία ενόψει των Ευρωεκλογών, σημειώνοντας ότι "το επίδικο των Ευρωπαϊκών Εκλογών είναι να υπάρχει μία Ευρώπη αλληλεγγύης όπου θα σέβεται τους λαούς, θα είναι πιο δημοκρατική, θα υπάρχουν πολιτικές για την ασφάλεια, την κοινωνική δικαιοσύνη" καθώς όπως πρόσθεσε, μετά την οικονομική κρίση υπάρχουν ανισότητες.

"Προτεραιότητα δική μας είναι, να υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική και να υπάρχει Ευρωστρατός, ώστε τα σύνορα από τη Φιλανδία και τη Σουηδία, μέχρι την Ελλάδα και την Κύπρο να μην είναι μόνο εθνικά, αλλά και ευρωπαϊκά και έτσι χώρες οι οποίες δεν σέβονται το Διεθνές Δίκαιο και δεν σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα ευρωπαϊκών χωρών, να γνωρίζουν ότι αν ποτέ τα υπονομεύσουν, θα έχουν απέναντι 27 κράτη" τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ που αναφέρθηκε και στα όσα έχουν προκύψει με τη Μονή της Χώρας και την απόφαση να μετατραπεί σε τζαμί.

"Τι έκανε από το 2020 που το είχε ανακοινώσει ο Ερντογάν μέχρι το 2024, ο κ. Μητσοτάκης που είναι πρωθυπουργός; Τι έκανε η κα. Φοντερλαϊεν που ήταν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κολλητή του κ. Μητσοτάκη; Πήραν κάποιες πρωτοβουλίες να αποτρέψουν τον Ερντογάν; Καμία πρωτοβουλία δεν πήραν" είπε ο κ. Ανδρουλάκης προσθέτοντας ότι "όταν τέσσερα χρόνια δεν έχεις κάνει τίποτα και χαϊδεύεις το Σουλτάνο, αυτά είναι τα αποτελέσματα".

Στο πεδίο των εθνικών θεμάτων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συμπλήρωσε πως "το μόνο αποτέλεσμα που πρέπει να σχεδιάσει η Ελλάδα, είναι να τελειώσει το παραμύθι περί ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας" και επιπλέον "να υπάρξει ειδική σχέση μόνο εμπορικού χαρακτήρα, που θα περιλαμβάνει αυτοματοποιημένες κυρώσεις για τη γειτονική χώρα όταν καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της ή κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών".

"Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι οδηγούν στο να κάνουν τα εμπορικά τους παιχνίδια οι ισχυρές χώρες με την Τουρκία" πρόσθεσε από τις Μοίρες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μιλώντας σε πλήθος κόσμου, παρουσία υποψήφιων Ευρωβουλευτών, εκλεγμένων βουλευτών του κόμματος στην Κρήτη, τοπικών στελεχών του κόμματος, αλλά και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφέρθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευρωπαϊκή εποπτεία.

"Είναι «φοβερός» ο κ. Αυγενάκης" ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, προσθέτοντας ότι "αντί να απολογηθεί που σε καιρό δικής του υπουργίας έχουμε τις χειρότερες πληρωμές από την εποχή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και που στην εποχή του μπαίνει υπό ευρωπαϊκή εποπτεία ο ΟΠΕΚΕΠΕ, επιτίθεται στο Π'ΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, λες και φταίμε εμείς".

"Ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέτυχε παταγωδώς να μοιράσει επιδοτήσεις και ενισχύσεις, με αποτέλεσμα χιλιάδες παραγωγοί να είναι υπό ομηρία και να παίρνουν κάποια χρήματα πριν το Πάσχα, πολύ απλά γιατί έρχονταν οι εκλογές. Αυτό είναι ντροπή της ΝΔ και αντί να επιτίθενται καλό ήταν να απολογηθούν" συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Επιπρόσθετα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επιτέθηκε και στο ΣΥΡΙΖΑ Π-Σ λέγοντας ότι "αν νομίζουν οι πολίτες ότι η αντιπολίτευση του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ θα παράξει πολιτικά αποτελέσματα, φοβάμαι ότι κάνουν λάθος. Η αντιπολίτευση χωρίς προτάσεις, η αντιπολίτευση για τα πρωινάδικα είναι θείο δώρο για τη ΝΔ" τόνισε, ενώ συμπλήρωσε πως για το λόγο αυτό "σας ζητώ από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό και από σπίτι σε σπίτι, σε κάθε σημείο της Ελλάδας, να μεταφέρετε το λόγο της αλήθειας, το λόγο της προόδου, το λόγο της αλλαγής".

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για αποδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αναφέρθηκε επίσης στην ακρίβεια, η οποία, όπως τόνισε, δεν αφορά μόνο τα τρόφιμα.

"Ξέρει ο κ. Μητσοτάκης ότι τα τελευταία 4 χρόνια αυξήθηκαν τα ενοίκια 42% για τις οικογένειες και 51% για τους φοιτητές; Ξέρει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεωργιάδης που επαίρονται για τις μεγάλες αλλαγές -τα μπαλώματα που έχουν κάνει στο ΕΣΥ- ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία;" είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ ενώ επισήμανε ότι στόχος του κόμματος " δεν είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο κόμμα, είναι το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει η κυβέρνηση και να υλοποιήσει το πρόγραμμά του για να αλλάξει η πατρίδα μας σελίδα".

"Στις 9 Ιουνίου τα διλήμματα είναι καθαρά ή προχωράμε με τη σημερινή πολιτική που θα δημιουργήσει νέες ανισότητες, νέα προβλήματα, πελατειακές πολιτικές, κανένα σεβασμό στο κράτος δικαίου, υπονόμευση των θεσμών και μία παραγωγή που όσο περνούν τα χρόνια δεν θα έχει δυνατότητες να σταθεί όρθια, ή θα κάνουμε το δεύτερο μεγάλο βήμα μετά το πρώτο που κάναμε στις εθνικές εκλογές που λέγανε ότι θα μας εξαφανίσουν. Δεν εξαφανιστήκαμε εμείς, άλλοι εξαφανίστηκαν" είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης, καταλήγοντας ότι το βήμα που πρέπει να γίνει "δεν μπορεί να είναι άλλο από το να υπάρχει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, μία ισχυρή δημοκρατική παράταξη" καθώς όπως πρόσθεσε, με τον τρόπο αυτό στις επόμενες εθνικές εκλογές η ΝΔ θα έχει αντίπαλο που θα μπορεί να τη νικήσει.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, νωρίτερα βρέθηκε στους Αγ. Δέκα όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Γόρτυνας Μιχάλη Κοκολάκη, ενώ αμέσως μετά την ομιλία του είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

