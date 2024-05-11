Επιχείρηση του IDF στην Τζαμπάλια - «Για να μην επιστρέψει η Χαμάς»

Ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν στην Τζαμπαλία στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας αποτρέπουν τη Χαμάς να επαναγκαθιδρύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες εκεί, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.
"Εντοπίσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες προσπάθειες της Χαμάς να επαναγκαθιδρύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες στην Τζαμπαλία. Επιχειρούμε εκεί για να εξαλείψουμε αυτές τις προσπάθειες", δήλωσε ο αρχιπλοίαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί σε δημοσιογράφους.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις που δρούσαν στην περιοχή Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας σκότωσαν περίπου 30 Παλαιστίνιους μαχητές.
