Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην έκθεση «Pablo Picasso» στους Δελφούς

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη επισκέφτηκε σήμερα το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών για τα εγκαίνια της έκθεσης «Pablo Picasso - Ο ιδιοφυής αγωνιστής της τέχνης και της δημοκρατίας μέσα από σπάνιες αφίσες και κεραμικά του».

Στα έργα της έκθεσης, η οποία θα φιλοξενείται στους Δελφούς μέχρι τις 10 Ιουνίου 2024, αποτυπώνεται η επιρροή της ελληνικής μυθολογίας αλλά και του πολιτικού λόγου του κορυφαίου ζωγράφου του 20ού αιώνα.

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, υπό την προεδρία του καθηγητή του Χάρβαρντ Παναγιώτη Ροϊλού, εγκαινιάζει, με αυτή την ξεχωριστή έκθεση, μια σειρά εκδηλώσεων διεθνούς βεληνεκούς με τίτλο «Πολιτισμός και Δημοκρατία».

Όπως τόνισε η Όλγα Κεφαλογιάννη, οι εκδηλώσεις αυτές που διοργανώνονται για να τιμήσουν τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, προάγουν τον ποιοτικό τουρισμό και ευνοούν την εξωστρέφεια των πολιτιστικών μας πόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.