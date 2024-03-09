Το Ισραήλ έπληξε ένας από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα κατοικιών στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, εντείνοντας την πίεση στην τελευταία περιοχή του θύλακα στην οποία δεν έχει εισβάλει ακόμα και όπου πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο.

Το 12όροφο κτίριο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τα σύνορα με την Αίγυπτο, υπέστη ζημιές από την επιδρομή. Δεκάδες οικογένειες έμειναν άστεγες, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με τους κατοίκους. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Ένας από τους 300 ενοίκους του κτιρίου είπε στο Ρόιτερς πως το Ισραήλ τους έδωσε περιθώριο 30 λεπτών να το εγκαταλείψουν τη νύχτα.

«Ο κόσμος τρόμαξε, έτρεχε πανικόβλητος στις σκάλες, ορισμένοι έπεσαν, επικρατούσε χάος. Άνθρωποι άφησαν τα υπάρχοντά τους και τα χρήματά τους», δήλωσε ο Μοχάμαντ Αλ- Ναμπρίς, προσθέτοντας πως μεταξύ αυτών που παραπάτησαν στα σκαλιά κατά τη διάρκεια της εκκένωσης ήταν η έγκυος σύζυγος ενός φίλου του.

Αξιωματούχος της Φατάχ από τη Ράφα εξέφρασε φόβους ότι το χτύπημα στο πολυώροφο κτίριο στη Ράφα αποτελεί ένδειξη επικείμενης ισραηλινής εισβολής.

Πέντε μήνες μετά την αεροπορική και χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν πως σχεδόν 31.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, πάνω από 72.500 έχουν τραυματιστεί και χιλιάδες βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις βύθισαν τον παλαιστινιακό θύλακα, που ήδη είχε κλονιστεί από έναν ισραηλινό αποκλεισμό 17 ετών, σε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Μεγάλο μέρος της περιοχής έχει μετατραπεί σε συντρίμμια και το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της των 2,3 εκατομμυρίων έχει εκτοπιστεί, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για την εμφάνιση ασθενειών και λιμού.

Παιδιά νεκρά από αφυδάτωση

Τρία παιδιά πέθαναν από αφυδάτωση και υποσιτισμό στο νοσοκομείο Αλ Σίφα κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα Άσραφ αλ Κίντρα. Ο Κίντρα είπε με τις απώλειες αυτές ανέρχεται σε 23 ο αριθμός των Παλαιστινίων που πέθαναν από παρόμοια αίτια εδώ και σχεδόν 10 ημέρες.

«Αυτός ο κτηνώδης πόλεμος έχει διαλύσει κάθε έννοια της κοινής ανθρωπιάς», δήλωσε η Μιριάνα Σπόλιαριτς, πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Η ίδια ζήτησε το τέλος των εχθροπραξιών προκειμένου να επιτραπεί μια ουσιαστική διανομή βοήθειας στη Γάζα, η Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους χωρίς όρους και το Ισράηλ να διαχειριστεί με ανθρωπιά τους Παλαιστίνιους κρατουμένους και να τους επιτρέψει να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους.

Τον πόλεμο πυροδότησε η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, όπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 253 κρατήθηκαν όμηροι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Ισραήλ.

Οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας εκεχειρίας και την απελευθέρωση των 134 ομήρων που παραμένουν στη Γάζα φαίνεται ότι καθυστερούν ενόψει της επιθυμητής ημερομηνίας της έναρξης του ιερού μήνα του Ραμαζανιού, που ξεκινά περίπου στις 10 Μαρτίου.

Μια πηγή της Χαμάς είπε στο Ρόιτερς πως η αντιπροσωπεία της οργάνωσης είναι «απίθανο» να πραγματοποιήσει άλλη επίσκεψη στο Κάιρο το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες. Η Χαμάς κατηγορεί για την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις το Ισραήλ, το οποίο μέχρι στιγμής αρνείται να δώσει εγγυήσεις ή να δεσμευτεί για το τέλος του πολέμου ή την απόσυρση των δυνάμεών του από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σε μια ανακοίνωση σχετικά με τις επιχειρήσεις του στη Γάζα για την προηγούμενη ημέρα, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως προχώρησε σε συλλήψεις, εντόπισε όπλα και σκότωσε πάνω από 30 μαχητές στη Χαν Γιουνίς, μεταξύ άλλων στην περιοχή Χαμάντ, στην κεντρική Γάζα και στην περιοχή Μπέιτ Χανούν, βόρεια.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 82 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας χθες.

