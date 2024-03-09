Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε ένα ουκρανικό μαχητικό αεριωθούμενο MiG-29 πάνω από την ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν αναφέρει καμία απώλεια μαχητικών αεροσκαφών τις τελευταίες ημέρες.

Η Ρωσία λέει πως κατέστρεψε 47 ουκρανικά ντρόουν

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα πως κατέστρεψε 47 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως στην περιοχή του Ροστόφ, στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν ένα ντρόουν στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, δύο στην περιφέρεια του Κουρσκ, τρία στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ και 41 σε εκείνη του Ροστόφ», ανέφερε το μήνυμα που ανήρτησε ο ρωσικός στρατός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Κίεβο εξαπολύει τακτικά επιθέσεις με drones στη ρωσική επικράτεια, την ώρα που η επίθεση της Μόσχας στην Ουκρανία εισέρχεται στο τρίτο έτος της.

Η περιφέρεια του Ροστόφ (νότια Ρωσία) αποτελεί σημαντικό κέντρο για τον σχεδιασμό των ρωσικών επιχειρήσεων εναντίον της Ουκρανίας.

Ο κυβερνήτης της Βασίλι Γκολούμπεφ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως μία από αυτές τις επιθέσεις έπληξε την πόλη Τάγκανρογκ, στη Θάλασσα του Αζόφ, κοντά σε μια περιοχή της Ουκρανίας που έχει καταλάβει η Ρωσία. Έκανε λόγο για έναν τραυματία διασώστη, όμως διαβεβαίωσε πως «δεν υπάρχει νεκρός».

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πρόσκεινται στον ρωσικό στρατό έγραψαν πως η Ουκρανία στοχοθέτησε ένα εργοστάσιο αεροπλοΐας στο Τάγκανρογκ.

«Στο Τάγκανρογκ στόχος της επιδρομής ήταν πολύ πιθανόν το εργοστάσιο αεροσκαφών (του κατασκευαστή) Beriev», αναφέρεται σε ένα μήνυμα στον λογαριασμό Telegram του δικτύου Rybar, που πρόσκειται στον στρατό.

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Κουρσκ Ρόμαν Σταροβόιτ, βορειότερα, που συνορεύει με την Ουκρανία, δήλωσε από την πλευρά του ότι μία κλινική υπέστη ζημιές από μία επίθεση.

Αυτός ο αξιωματούχος δημοσίευσε ένα βίντεο όπου ο ίδιος εμφανίζεται έξω από την «πολυκλινική 6 στο Κουρσκ», με το κτίριο να φαίνεται πως έχει υποστεί ζημιές.

«Από τύχη, όλοι είναι ζωντανοί», διαβεβαίωσε προσθέτοντας πως οι γιατροί απομάκρυναν τους ασθενείς προς ένα κοντινό νοσοκομείο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

