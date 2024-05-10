Ούτε στην πρόβα τζενεράλε του τελικού της Eurovision 2024 θα συμμετέχει ο τραγουδιστής Joost που εκπροσωπεί την Ολλανδία με το τραγούδι- φαβορί για τον 68ο διαγωνιστό της Eurovision, «Europapa».

Η έρευνα για το περιστατικό με τον Ολλανδό καλλιτέχνη συνεχίζεται ακόμη με, συζητήσεις όπως επισημαίνει το Εurofun να είναι σε εξέλιξη μεταξύ της EBU και του AVROTROS, του ολλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, η EBU αποφάσισε ότι ο Joost Klein δεν θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της 2ης Dress Rehearsal, στην οποία ψηφίζουν οι κριτικές επιτροπές από τις 37 συμμετέχουσες χώρες.

Αντ’ αυτού θα χρησιμοποιηθεί η εμφάνιση του από τον Δεύτερο Ημιτελικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SVT, αντιπαράθεση μεταξύ του καλλιτέχνη και ενός φωτογράφου οδήγησε στην άρνηση του Joost να εμφανιστεί σήμερα.

Ο Joost θεωρητικά αναμένεται να εμφανιστεί πέμπτος, κατά σειρά, στον τελικό.

Πηγή: skai.gr

