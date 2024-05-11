Σολτς: Ανεύθυνη μία ισραηλινή χερσαία επίθεση στη Ράφα

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε σήμερα ότι μια ισραηλινή χερσαία επίθεση στη Ράφα την πόλη στην νότια Λωρίδα της Γάζας θα ήταν ανεύθυνη και θα οδηγήσει σε τεράστιες απώλειες αμάχων.

«Πιστεύουμε ότι μια επίθεση στη Ράφα θα ήταν ανεύθυνη. Και προειδοποιούμε ενάντια σε αυτή», δήλωσε ο Σολτς σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο γερμανικός όμιλος εφημερίδων RND.

«Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε προσέγγιση που δεν θα οδηγήσει εν τέλει σε μια απίστευτη απώλεια ανθρώπινων ζωών αθώων πολιτών», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος, προσθέτοντας ότι έχει πει αυτό στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μισέλ: «Απαράδεκτες» οι ισραηλινές εντολές για εκκένωση αμάχων

Οι εντολές του Ισραήλ για απομάκρυνση αμάχων που έχουν εγκλωβιστεί στη Ράφα σε επικίνδυνες περιοχές είναι «απαράδεκτες» για την ΕΕ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Καλούμε την ισραηλινή κυβέρνηση να σεβαστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την προτρέπουμε να μην προβεί σε χερσαία επιχείρηση στη Ράφα», πρόσθεσε ο Μισέλ με ανάρτηση στο X.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε νωρίτερα σήμερα κατοίκους και άλλων συνοικιών της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, να απομακρυθούν από εκεί και να μετακινηθούν στη «διευρυμένη ανθρωπιστική περιοχή» στην αλ Μαουάσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.