Μια ηλιακή καταιγίδα σπάνιας έντασης κατευθύνεται προς τη Γη, και θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα από απόψε Παρασκευή στα ηλεκτρικά δίκτυα και τους δορυφόρους, αλλά και να δημιουργήσει ένα φαντασμαγορικό βόρειο σέλας, επισήμαναν οι αμερικανικές αρχές.

«Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι φορτισμένα ηλιακά σωματίδια που βγήκαν από την κορόνα του Ήλιου κατευθύνονται προς τη Γη», εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο Σον Νταλ, του Κέντρου Προβλέψεων Διαστημικού Καιρού (SWPC).

Το Κέντρο εξέδωσε προειδοποίηση για γεωμαγνητική καταιγίδα 4ου βαθμού (στην πεντάβαθμη κλίμακα), κάτι που δεν έχει ξαναγίνει από το 2005.

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί η ακριβής έναρξη του φαινομένου, όμως θα διαρκέσει όλο το Σαββατοκύριακο.

G4 conditions have been observed... pic.twitter.com/uWZC96N9F1 — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) May 10, 2024

«Μπορεί να επηρεάσει τις υποδομές», είπε ο Νταλ, διευκρινίζοντας ότι το φαινόμενο αυτό είναι «πολύ σπάνιο». «Ενημερώσαμε όλους τους παρόχους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, εκείνους που χειρίζονται δορυφόρους, επικοινωνίες και, φυσικά, το ηλεκτρικό δίκτυο της βόρειας Αμερικής», πρόσθεσε.

Ο Ήλιος βρίσκεται αυτήν την περίοδο κοντά στην κορύφωση της δραστηριότητάς του με βάση τον 11ετή κύκλο του. Αυτές οι στεμματικές εκπομπές μάζας, εκ των οποίων τουλάχιστον επτά κατευθύνονται προς τη Γη, προέρχονται από μια ηλιακή κηλίδα που έχει μέγεθος περίπου 16 φορές τη διάμετρο της Γης. Κινούνται με ταχύτητα πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο. Όταν θα φτάσουν στους αμερικανικούς δορυφόρους θα είναι δυνατόν να προβλεφθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η ένταση του φαινομένου, δηλαδή περίπου 20-45 λεπτά πριν φτάσει στη Γη, εξήγησε ο Σον Νταλ.

Severe G4 geomagnetic storm (Kp8)

Threshold Reached: 17:39 UTC

Follow live on https://t.co/Zkq26B89Y7 pic.twitter.com/yrn3Sk8qvd — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) May 10, 2024

Ο Νταλ συνέστησε στους Αμερικανούς να εφοδιαστούν με μπαταρίες ή ακόμη και με γεννήτριες, όπως κάνουν για όλες τις καταιγίδες.

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας εδώ και μια δεκαετία εργάζονται για να προστατεύσουν καλύτερα τα δίκτυά τους, διαβεβαίωσε ο Ρομπ Στίνμπεργκ, επιστήμονας που εργάζεται στο SWPC. Επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν στις γραμμές υψηλής τάσης, όχι στις κατοικίες και σήμερα υπάρχουν συστήματα για την αποφυγή τους. Θα μπορούσαν επίσης να επηρεαστεί το δίκτυο γεωεντοπισμού (GPS).

Όσον αφορά την εναέρια κυκλοφορία, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) δεν αναμένει σοβαρά προβλήματα.

Το SWPC σημείωσε ότι μπορεί να εμφανιστεί στον ουρανό κάποιο σέλας, ακόμη και σε περιοχές που το φαινόμενο αυτό δεν είναι συνηθισμένο και συνέστησε στους κατοίκους να… τραβήξουν φωτογραφίες. «Αν βρίσκεστε σε περιοχή όπου έχει σκοτάδι, χωρίς σύννεφα και με ελάχιστη φωτορύπανση, θα μπορέσετε να δείτε πολύ εντυπωσιακά σέλας», είπε ο Στίνμπεργκ. «Και αυτό είναι το δώρο της διαστημικής μετεωρολογίας».

A low-level solar energetic particle event started at 10/1335 UTC. This is a response to flare activity from Region 3664. pic.twitter.com/ubODNv3tI1 — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) May 10, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

