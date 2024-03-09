Γαλλία: Ο γαλλικός στρατός λέει πως κατέστρεψε μαχητικά drones στον Κόλπο του Άντεν

Ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο και μαχητικά αεριωθούμενα κατέστρεψαν τέσσερα μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς την ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή στον Κόλπο του Άντεν σήμερα, ανακοίνωσε ο γαλλικός στρατός.

«Αυτή η αμυντική ενέργεια συνέβαλε άμεσα στην προστασία του φορτηγού πλοίου True Confidence, υπό σημαία Μπαρμπέιντος, το οποίο επλήγη την 6η Μαρτίου και ρυμουλκείται, όπως και άλλων εμπορικών πλοίων που διαπλέουν την περιοχή», επισήμανε ο στρατός σε μια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

