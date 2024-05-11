Superleague - Βαθμολογία playouts: Πρώτος και καλύτερος ο Πανσερραϊκός

Η 7η και τελευταία αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε, δίνοντας τέλος στο... κάτω πάτωμα της βαθμολογίας για φέτος.

Με τη νίκη του ενάντια στην ήδη υποβιβασμένη Κηφισιά, ο Πανσερραϊκός τερμάτισε στην κορυφή, με την 7η θέση στη συνολική βαθμολογία να είναι η καλύτερη της ιστορίας του!

Με τους Σερραίους ισοβάθμησε μετά το διπλό στο Περιστέρι ο Αστέρας Τρίπολης, που όμως υστέρησε και τερμάτισε όγδοος.

Ένατος τερμάτισε ο εντυπωσιακός Παναιτωλικός, που σημείωσε τέταρτη συνεχόμενη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ, με τον ουραγό ΠΑΣ Γιάννινα να μην καταφέρνει να αποχαιρετήσει με νίκη την κατηγορία, φέρνοντας ισοπαλία με τον Βόλο.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΒΟΛΟΣ 1-1

(55' Τζίμας - 89' Μωραΐτης)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 2-0

(54' Στάικος, 58' Χατζηστραβός)

ΟΦΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-2

(65' Αποστολάκης - 6' Καρέλης, 46' Μπουζούκης)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0-1

(70' Μουνάφο)

Η βαθμολογία

