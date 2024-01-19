Γάζα: Σοκάρει η περιγραφή γιατρού που ακρωτηρίασε το πόδι της ανιψιάς του χωρίς αναισθησία πάνω στο τραπέζι της κουζίνας

Ο Παλαιστίνιος γιατρός Χάνι Μπσέισο αντιμετώπισε μια πολύ δύσκολη απόφαση όταν η έφηβη ανιψιά του τραυματίστηκε στον βομβαρδισμό του σπιτιού της στη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις: να ακρωτηριάσει το πόδι της ή να διακινδυνεύσει να πεθάνει το κορίτσι από αιμορραγία.

Χωρίς να μπορεί να προσεγγίσει γειτονικό νοσοκομείο και χρησιμοποιώντας ένα ψαλίδι και μερικές γάζες που είχε μέσα στο ιατρικό του βαλιτσάκι έκοψε το δεξί πόδι της μικρής Άχεντ Μπσέισο από το γόνατο και κάτω σε μια χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε πάνω στο τραπέζι της κουζίνας χωρίς αναισθησία.

Οπτικό υλικό καλυμμένο με pixels, το οποίο έγινε viral στο Instagram, δείχνει τον γιατρό να σκουπίζει το ματωμένο κομμένο δεξί άκρο του κοριτσιού ενώ εκείνο είναι ξαπλωμένο στο τραπέζι. Ένας από τους αδελφούς της την κρατάει για να μην κουνιέται κι ένας άλλος κρατάει ψηλά δύο κινητά με ανοιχτό τον φακό για να βλέπει ο θείος της.

Το σπίτι βρίσκεται σε απόσταση μόλις 1,8 χλμ από το νοσοκομείο της Γάζας Αλ Σίφα, συνήθως έξι λεπτά με το αυτοκίνητο ή 25 λεπτά με τα πόδια, αλλά ο Μπσέισο είπε πως οι σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην περιοχή καθιστούν πολύ επικίνδυνο να προσπαθήσει να προσεγγίσει κάποιος το νοσοκομείο.

«Δυστυχώς, δεν είχα άλλη επιλογή. Η επιλογή μου ήταν είτε να αφήσω το κορίτσι να πεθάνει είτε να κάνω ό,τι μπορώ», λέει ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters αυτή την εβδομάδα μέσα από το δωμάτιο όπου ακρωτηρίασε το πόδι της στις 19 Δεκεμβρίου.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο από τι επλήγη το σπίτι της, για ποιο λόγο έγινε στόχος και ποια γεγονότα προηγήθηκαν.

«Αν μπορώ να τη μεταφέρω στο νοσοκομείο; Φυσικά και όχι», απαντάει ο Μπσέισο χαρακτηρίζοντας την περιοχή «υπό πολιορκία». «Τα άρματα μάχης βρίσκονταν στην είσοδο του σπιτιού», εξηγεί.

Οι ισραηλινές αρχές λένε ότι εργάζονται για να περιοριστούν στο λιγότερο δυνατό τα δεινά για τους αμάχους.

Κληθείς να σχολιάσει τα γεγονότα της 19ης Δεκεμβρίου ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε συγκεκριμένα στις ερωτήσεις σχετικά με το περιστατικό στο σπίτι του κοριτσιού, αλλά είπε ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία για κάλυψη, ένας ισχυρισμός τον οποίο διαψεύδει η οργάνωση.

«Κεντρικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής της Χαμάς είναι η εκμετάλλευση των πολιτικών δομών για τρομοκρατικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, έχει τεκμηριωθεί επαρκώς ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία και τα ιατρικά κέντρα για τις τρομοκρατικές της ενέργειες με το να χτίζει στρατιωτικά δίκτυα εντός και κάτω από τις εγκαταστάσεις, εξαπολύοντας επιθέσεις και αποθηκεύοντας όπλα μέσα στους χώρους των νοσοκομείων, χρησιμοποιώντας τις δομές των νοσοκομείων και το προσωπικό τους για τρομοκρατικές ενέργειες. Δυστυχώς, η Χαμάς συνεχίζει να εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο τους πιο ευάλωτους πολίτες της Γάζας χρησιμοποιώντας με κυνικό τρόπο τα νοσοκομεία για τρομοκρατικές ενέργειες», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

«Χάρη στο Θεό»

Η 18χρονη Άχεντ Μπσέισο ανήκει σε μια γενιά νεαρών ακρωτηριασμένων που προέκυψε από τον πόλεμο στη Γάζα, από τότε που οι ένοπλοι της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας 253 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινό απολογισμό.

Οι γιατροί λένε ότι πολλοί από αυτούς που σκοτώθηκαν έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσαν να έχουν σωθεί αν είχαν τη δυνατότητα να φθάσουν στο νοσοκομείο.

Ξαπλωμένη στο κρεβάτι πολλές εβδομάδες μετά τον ακρωτηριασμό της, η Άχεντ Μπσέισο λέει στο Reuters ότι, την ημέρα του τραυματισμού της, βρήκε ένα ισραηλινό άρμα μάχης κοντά στο σπίτι της όταν βγήκε έξω περίπου στις 10.30 το πρωί για να βρει σήμα στο κινητό της και να καλέσει τον πατέρα της ο οποίος ζει στο εξωτερικό.

Μαζί με την αδελφή της μπήκαν μέσα στο σπίτι και τράβηξαν τις κουρτίνες σε περίπτωση που αυτό βομβαρδιζόταν. Λίγο μετά, το κτίριο βομβαρδίστηκε και η ίδια τραυματίστηκε, όπως περιγράφει. Διαπίστωσε ότι δεν ένιωθε το πόδι της όταν συγγενείς της προσπάθησαν να τη βοηθήσουν αφαιρώντας θραύσματα.

«Με ξάπλωσαν πάνω στο τραπέζι της τραπεζαρίας. Δεν υπήρχε ιατρικός εξοπλισμός. Ο θείος μου είδε το σφουγγάρι των πιάτων, ένα σύρμα, καθαριστικό υγρό για τα πιάτα και χλωρίνη (αντισηπτικό). Τα πήρε και άρχισε να τρίβει το πόδι μου. Μου το ακρωτηρίασε χωρίς αναισθησία και χωρίς να υπάρχει τίποτα στο σπίτι», λέει το κορίτσι.

Στην ερώτηση πώς άντεξε τον πόνο, απαντάει: «Έλεγα απλώς 'Χάρη στον Θεό' και διάβαζα το Κοράνι. Χάρη στον Θεό, δεν ένιωθα πολύ, αλλά φυσικά υπήρχε πόνος και το σκηνικό ήταν σοκαριστικό», προσθέτει.

Έκτοτε, έχει υποβληθεί σε περαιτέρω επεμβάσεις στο νοσοκομείο για τη θεραπεία των τραυμάτων που υπέστη.

Περισσότεροι από 24.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα ως απάντηση στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, λένε παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Πολλοί άλλοι, ανάμεσά τους παιδιά, ακρωτηριάστηκαν εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων τους στη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων, οι οποίες σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έχουν στόχο να εξαλείψουν τη Χαμάς και να διασφαλίσουν την απελευθέρωση και των υπόλοιπων ομήρων.

Πάνω από 1.000 παιδιά στη Γάζα έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των ποδιών από το τέλος Νοεμβρίου, σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά, την UNICEF.

Οι κακές συνθήκες υγιεινής και οι ελλείψεις σε φάρμακα θέτουν περαιτέρω σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων και οι γιατροί λένε ότι οι προμήθειες στα νοσοκομεία δεν είναι προσβάσιμες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

