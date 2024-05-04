Στη δημοσιότητα δόθηκε το εντυπωσιακό Top 5 της βραδιάς στο ΝΒΑ. Οι αναμετρήσεις Μάβερικς-Κλίπερς και Μάτζικ-Κάβαλιερς για τον πρώτο γύρο των Playoffs σε Δύση και Ανατολή μας πρόσφεραν «πλούσιο» θέαμα, με τον Καϊρί Ίρβινγκ να έχει την... τιμητική του, φιγουράροντας στην κορυφή.

Ο πολύπειρος γκαρντ ανέλαβε δράση για την ομάδα του Ντάλας στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα τους με τους Καβς, σκοράροντας τους 28 από τους 30 πόντους του και οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη και στην πρόκριση. Μάλιστα, βρίσκεται στην κορυφή του Top 5, «ζαλίζοντας τον Πι Τζέι Τάκερ με τα... άρρωστα handles, πριν σκοράρει για τρεις, παίρνοντας και το φάουλ.

