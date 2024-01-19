Καταστροφή εναέριων στόχων με όπλο λέιζερ για πρώτη φορά από τους Βρετανούς

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν για πρώτη φορά να πλήξουν και να καταστρέψουν εναέριους στόχους με ένα μεγάλης ισχύος όπλο ακτίνων λέιζερ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το όπλο κατευθυνόμενης με λέιζερ ενέργειας (LDEW) που έχει την ονομασία 'DragonFire' έκανε την επιτυχημένη δοκιμή στο απομακρυσμένο πεδίο βολής στις νήσους Εβρίδες, δυτικά των ακτών της Σκωτίας.

Η ακρίβεια που απαιτείται για ένα επιτυχημένο πλήγμα είναι όμοια με το να πετυχαίνει κανείς ένα κέρμα από απόσταση χιλιομέτρου. Οι στόχοι δύνανται να πλήττονται ακόμα και αν κινούνται με ταχύτητα φωτός. Δεν αποκαλύπτεται ωστόσο για λόγους ασφαλείας το βεληνεκές του όπλου λέιζερ.

Το υπουργείο τονίζει ότι μεταξύ των πλεονεκτημάτων χρήσης του όπλου αυτού είναι το εξαιρετικά χαμηλό κόστος, με κάθε βολή να μην ξεπερνά τις δέκα λίρες.

Η επιτυχημένη δοκιμή χαρακτηρίζεται ως «ορόσημο» στην προσπάθεια να ενσωματωθεί η συγκεκριμένη τεχνολογία στο βρετανικό οπλοστάσιο αεράμυνας.

Πηγή: skai.gr

