Πάνω από 10 παιδιά κατά μέσο όρο χάνουν το ένα ή και τα δύο τους πόδια κάθε μέρα στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, με πολλούς ακρωτηριασμούς να γίνονται χωρίς αναισθησία, δήλωσε φιλανθρωπική οργάνωση την Κυριακή, υπογραμμίζοντας τη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε δήλωση που επικαλείται στατιστικά στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, ο διευθυντής του Save the Children για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Τζέισον Λι, είπε ότι «η ταλαιπωρία των παιδιών σε αυτή τη σύγκρουση είναι αδιανόητη και πολύ περισσότερο γιατί είναι περιττή και θα μπορούσε να αποφευχθεί».

«Η δολοφονία και ο ακρωτηριασμός παιδιών καταδικάζεται ως σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών και οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν», είπε.

Το Save the Children αναφέρθηκε σε δηλώσεις του εκπροσώπου της UNICEF Τζέιμς Έλντερ, ο οποίος μετά την επιστροφή του από τη Γάζα, είπε ότι περίπου 1.000 παιδιά έχασαν το ένα ή και τα δύο τους πόδια από τις 7 Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ και ξέσπασε πόλεμος.

Η φιλανθρωπική οργάνωση επικαλέστηκε επίσης δήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην οποία ο οργανισμός ανέφερε ότι πολλές από τις επεμβάσεις ακρωτηριασμού σε παιδιά πραγματοποιήθηκαν χωρίς αναισθησία, δεδομένων των σοβαρών ελλείψεων σε ιατρικές προμήθειες και βασικά αγαθά στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.